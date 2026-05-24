Bahreyn'de İran Devrim Muhafızları bağlantısı iddiasıyla 9 kişiye müebbet hapis cezası verildi

Bahreyn'de, İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle 9 kişi müebbet, 2 kişi ise 3'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların terör faaliyetleri, gözetleme ve kripto para yoluyla finansman sağlamakla suçlandığı belirtildi.

Bahreyn resmi ajansı BNA'da yer alan habere göre, Bahreyn Ceza Mahkemesi iki ayrı davada toplam 11 sanık hakkındaki kararını açıkladı.

Sanıkların "İran Devrim Muhafızları Ordusu adına Bahreyn'de düşmanca ve terör amaçlı faaliyetler yürütmek amacıyla işbirliği yapmakla" suçlandığı belirtildi.

Yurt dışında bulunduğu belirlenen bazı şüphelilerin, "Bahreyn'deki kişileri kritik tesisler hakkında bilgi toplamak, gözetleme yapmak ve yerel unsurları örgütlemek amacıyla yönlendirdiği" iddia edildi.

Ayrıca bazı sanıkların, "finansal transferler ve kripto para işlemleri üzerinden söz konusu faaliyetlere destek sağlamakla" da suçlandığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
