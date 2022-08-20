Bahreyn'de çevre kirliliğini önlemek için plastik poşet kullanımı kısıtlanıyor

Bahreyn Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, çevre kirliliğinin azaltılmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde 18 Eylül'den itibaren (35 mikronun altında) plastik poşet imalat ve ithalatının yasaklandığını duyurdu.

Bahreyn Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, çevre kirliliğinin azaltılmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde 18 Eylül'den itibaren (35 mikronun altında) plastik poşet imalat ve ithalatının yasaklandığını duyurdu.

Bahreyn Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kalınlığı 35 mikron kalınlığın altında olan tek kullanımlık plastik poşetlerin imalat ve ithalatının yasaklandığı, kararın tıbbi amaçlarla kullanılan ve ihraç edilen plastik poşetleri kapsamadığı belirtildi.

Bahreyn Sanayi ve Ticaret Bakanı Zayid bin Raşid ez-Zeyyani de, Bahreyn medyasında yer alan açıklamasında, söz konusu adımın çevre kirliliğini önlemek ve Bahreyn'deki yaban hayatı için büyük tehlike oluşturan plastik atıkların azaltılması için atıldığını kaydetti.

Bahreyn'in kararına benzer uygulamaların çevreyi koruma çalışmaları çerçevesinde birçok ülkede yürürlükte olduğuna dikkat çeken Zeyyani, Bakanlığın Bahreyn'deki plastik poşet fabrikaları ve plastik poşete alternatif fabrikaların durumuna ilişkin de kapsamlı bir çalışma hazırladığını aktardı.