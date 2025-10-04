Bahreyn, Alıkonulan Aktivistlerin Durumunu Kontrol Etti

Bahreyn, Gazze'ye insani yardım amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na katıldıkları gerekçesiyle İsrail tarafından alıkonulan Bahreynli ve Kuveytli aktivistlerin güvenlik ve sağlık durumlarını kontrol etmek amacıyla aktivistlerin tutulduğu gözaltı merkezini ziyaret ettiğini duyurdu.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Bakanlığın açıklamasında, İsrail güvenlik güçleri tarafından alıkonulan Bahreyn ve Kuveyt vatandaşlarının durumlarının takibi için ilgili İsrail makamlarıyla iletişime geçildiği belirtildi.

Alıkonulanlarla görüşmek ve güvenlik ve sağlık durumlarını kontrol etmek amacıyla gözaltı merkezinin ziyaret edildiği dile getirilen açıklamada, İsrail makamlarının, söz konusu aktivistlerden ülkelerine dönüşlerini ve çıkışlarını kolaylaştırmak için gerekli resmi evrakları tamamlamalarını istediği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, bakanlığın, kardeş ülke Kuveyt Dışişleri Bakanlığı ile sürekli temas ve koordinasyon halinde olduğu, Bahreyn ve Kuveyt vatandaşlarının durumlarını takip edeceği ve her iki ülkeye en kısa sürede güvenli bir şekilde geri dönmelerini sağlamak için gerekli tüm yasal prosedürleri uygulayacağı kaydedildi.