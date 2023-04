Bahmut cephesindeki Ukrayna havan topu birlikleri atış eğitimi alıyor

Rusya- Ukrayna savaşında en yoğun çatışmaların yaşandığı noktalardan Bahmut cephesinde konuşlandırılan Ukrayna havan topu bataryaları bir yandan savaşırken diğer yandan atış eğitimine devam ediyor.

Ukrayna'da yaklaşık 14 aydır süren çatışmalardan dolayı orduda görevli askerlere, ön cephe hattında çalışmadıkları günlerde havan toplarından atış yapmaları için eğitim veriliyor.

Ukrayna'nın Zaporijya, Herson, Harkiv, Lugansk ve Donetesk bölgelerinde devam eden çatışmalarda her iki ordu tarafından diğer ağır silahlarla beraber havan topları da oldukça aktif kullanılıyor.

Özelikle son aylarda en sıcak çatışmaların yoğunlaştığı Donetsk bölgesindeki Bahmut, Ugledar, Avdiyivka, Marinka ve diğer yerleşim yerlerinde topçu sistemleriyle beraber havan toplarının da yoğunluğu dikkati çekiyor.

Sahada görev yapan piyadelerin desteklemesi için tank ve topçu atışlarıyla beraber havan toplarının kullanımı da oldukça büyük önem taşıdığı için Ukrayna ordusunda bu konuda eğitimler devam ediyor.

Cephede her gün eğitim veriliyor

Şiddetli çatışmaların sürdüğü Bahmut cephesinde görev yapan Ukrayna silahlı kuvvetlerine bağlı bir tugaya ait havan topçu bataryası, cephenin daha sakın noktasında tatbikat için seçilmiş alanda toplanarak bu silahı kullanma yeteneklerini güçlendiriyor.

Eğitim alan bir havan topu bataryasının komutanı Aleksander (46), Bahmut cephesindeki çatışmalar ve devam eden eğitimler hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Cephe hattında plansız atış yapılmasının yasak olmasından dolayı ekibi için sadece atış teknik eğitimi veren Aleksander, bölgede konuşlanan havan topu birliklerinin yoğun eğitimden geçtiğini söyledi. Aleksander, şu ifadeleri kullandı:

"Bir yandan her gün savaş faaliyetini sürdürüyoruz. Aynı zamanda her gün eğitimden geçiyoruz. İki ekibimiz şimdi savaş atışları yaparken, görevde olmayanlar da her gün eğitimden geçiyor. Boş duran bir bataryamız yok. Sürekli görevdeyiz."

Güvenlik gerekçesiyle soyadını vermeyen Çavuş Aleksander, "Havan topu oldukça etkili bir silahtır. Çok yoğun olarak kullanılıyor. Topçu sistemleri daha büyük ve ciddi hedeflere atış yaparken, havan ise piyadeleri destekliyor. Piyadelerimizin yaşamı bizim faaliyetlerimize bağlı. Düşmanı gözümüzle göremiyoruz. Düşman hedeflerine 1,5-2 kilometre mesafeden atış yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Bahmut'ta çok ağır çatışmalar yaşanıyor

Bahmut şehri ve çevresinde devam eden yoğun çatışmalara değinen Aleksander, ülke genelinde en şiddetli çatışmaların bu bölgede sürdüğünü bildirdi. Aleksander, "Bahmut'ta çok ağır çatışmalar yaşanıyor. Bahmut Ukrayna'da en sıcak noktadır." dedi.

Ukrayna ordusunun da bölgede yoğun hareketliliğin sürdüğünü kaydeden Aleksander, yoğun saldırılara rağmen şimdilik Bahmut cephesini tuttuklarını belirtti.