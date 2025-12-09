Bahis Soruşturması... Tff Başkanı Hacıosmaoğlu: "Operasyonlar Derinleştikçe Bir Panik Havası Esmeye Başladı"

(ANKARA) - Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bahis soruşturmalarına ilişkin, "Futbol ailesi içerisinde operasyonlar derinleştikçe bir panik havası esmeye başladı" dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e teşekkür etti.

Hacıosmanoğlu, Riva'da TFF tesislerinde düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Amaçlarının Türk futboluna hizmet etmek olduğunu söyleyen Hacıosmaoğlu, "Yıllardır Türk futbolunun sorunları kapının arkasına süpürüldü, öyle rezil kararlar alındı ki, öyle suçlar örtbas edildi ki bugün geldiğimiz tablonun sorumlusu bu iradesizliktir" diye konuştu.

Gelecek nesillere, temiz futbol bırakma sorumluluğunu taşıdıklarını söyleyen Hacıosmaoğlu, şunları kaydetti:

"Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. İradesi tamamen Türk futbolunun temizlenmesi yönünde. İstanbul Cumhuriyet Başsavcımız Akın Gürlek'e, Türk futbolunun illegal yönden bulaşmış olduğu bataklıktan cesaretli ve titiz bir şekilde kurtarmak için verdiği mücadeleden dolayı hem teşekkür ediyorum hem de şükranlarımı sunuyorum.

Futbol ailesi içerisinde operasyonlar derinleştikçe bir panik havası esmeye başlıyor. Bunu da yüce Türk milleti de görüyor. Bazı yorumlar oluyor, kayırılanlar oluyor mu diye bunun vebali var. Arkadaşlarımıza söylediğimiz tek şey var; tırnak kadar müsamaha göstermeyeceksiniz, tırnak kadar da adaletsiz davranmayacaksınız diye. Engellemeler söz konusu olursa taviz vermeden bu koltuklardan kalkacak kadar iradeye sahibiz yönetim kurulu olarak. Kişisel olarak Cenab-ı Allah nasip etti Türk futbolunu yönetiyoruz. Bizim güzide kulüplerle kavgamız olmaz, etik olarak yakışmaz. Biz bir kulüp değiliz. Futbol ailesini yönetiyoruz, bu görevi de futbol ailesi verdi. Futbol ailesinin içinde kavga etmesini tasvip etmiyoruz. Biz tarihin en şeffaf, adil yönetimiyiz. Kapımız açık. Gelen herkes de aynı hoşgörüyle, titizlikle tarafsız yaklaşımımız var. Gelenler de buradan memnun ayrılıyor."

"Şikayetçi olması gereken taraf Fenerbahçe'ydi"

Galatasaray yöneticilierinin, Fenerbahçe derbisine ilişkin şikayete geldiğini aktaran Hacıosmanoğlu, şöyle konuştu:

"Dursun Özbek ve Abdullah Kavukçu geldi görüşmeye. Ben Dursun ağabey ve Abdullah kardeşim diyorum. Maçla ilgili şikayetleri vardı. Sarı kart göstermemiş. Ama bence orada şikayetçi olması gereken taraf Fenerbahçe'ydi. 8 kişi hücuma çıkarlarken, maçın hakemi atağı kesip yere düşen oyuncunun yanına gidiyor. Derbilerde çok şeyler gördük, nasıl kararlar aldığını. Bu işten en muzdarip kulüp başkanı benim. O açıdan da insanlar bakmalı. Hakem maçın sonucuna etki etmemiş. Algıyla iş yaptırılmayacağını kulüplerimiz bilmeli. Ukalalık yapmak istemiyorum ama bizi eski yönetimlerle karıştırmasınlar. Biz doğruları yapmakla yükümlüyüz. İnsanlarla iyi geçinelim, burada uzun kalalım diye derdimiz yok. Kulüplerimize layıkıyla hizmet etmeye devam edeceğiz. Ben Galatasaray yönetimine görüntüleri gösterdim. Galatasaray-Trabzonspor maçında Zubkov adlı oyuncuya yapılan hareket daha ağır bir hareketti. O harekete ne faul çalındı ne kart verildi. Hakem arkadaşlarımız bazen bu hataları yapıyor. Hakem arkadaşlarımızın bu hataları yapmamaları için hem eğitim anlamında hem kişisel anlamda desteğimiz sonsuz. Türk futbolunda bu temizlik harekatı başladıktan sonra hakemlik müesesesi tramva yaşadı. 152 hakem bugün de 22 hakem tedbirli olarak sevk edildi. Son iki haftada insanlar şikayet ediyor ama 3-4 haftadır hakemler maçları çok güzel yönetiyor."

"Umarım bu dalga Avrupa'ya ve dünyaya yayılır"

Basın toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hacıosmaoğlu, bahis soruşturmalarına ilişkin sürecin sorulması üzerine, "Cumhurbaşkanımızın temizlik konusunda sonsuz iradesi var. Kendisine tekrar şükranlarımı sunuyorum. Onun desteği bizim için çok önemli. Ben bu işlerden muzdarip olan kulüp başkanlarından biriyim ama hiçbir illegal yola başvurmadan kulüp başkanlığı yaptım. Keşke son 40 yılda yaşanan ahlaksızlıkların hepsini ortaya koysak, herkes itirafta bulunsa da Türk futbolu tam anlamıyla temizlense.Bizim başlattığımız temizlik operasyonu dünyada da takdir görüyor. Yurt dışında birçok federasyon başkanı bize geliyor destek istiyor. Umarım bu dalga Avrupa'ya ve dünyaya da yayılır" ifadelerini kullandı.