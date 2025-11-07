Bahis İddiaları Üzerine 21 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bahis iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 17 hakem ve çeşitli futbol yöneticileri dahil 21 kişi için gözaltı kararı verdi. Toplamda 18 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bahis iddialarına ilişkin soruşturmada aralarında 17 hakem, bir süper lig takımı başkanı, bir eski futbol takımı sahibi, iki eski dernek başkanı olmak üzere 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 18 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel