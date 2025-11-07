Bahis İddiaları Üzerine 21 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bahis iddialarına ilişkin soruşturmada aralarında 17 hakem, bir süper lig takımı başkanı, bir eski futbol takımı sahibi, iki eski dernek başkanı olmak üzere 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 18 kişi gözaltına alındı.

