Bahçeye gitmek için evden çıktı; 4 gündür kayıp - Haberler

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Bahçeye gitmek için evden çıktı; 4 gündür kayıp

Bahçeye gitmek için evden çıktı; 4 gündür kayıp

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bamya ve üzüm toplamak için bahçeye giden Uğur Taşyürek'ten (62) 4 gündür haber alınamıyor.

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MERSİN'in Tarsus ilçesinde bamya ve üzüm toplamak için bahçeye giden Uğur Taşyürek'ten (62) 4 gündür haber alınamıyor.

Hacıhamzalı Mahallesi'nde oturan Uğur Taşyürek, pazar günü saat 07.00 sırlarında bahçeye gitmek için evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Taşyürek'in oglu Ömer Taşyürek, babası için kayıp başvurusunda bulundu. Babasını görenlerin güvenlik güçlerine bildirmesini isteyen Ömer Taşyürek, "Babam bahçeden bamya ve üzüm toplamak için evimizden çıktı. Ondan sonra kendisine ulaşamadık. En son yine aynı gün saat 16.00 civarında bir çoban tarafından Hacıhamzalı Mahallesi Muzmulu mevkisindeki bir tarlanın kenarında görülmüş. Jandarma, AFAD ekipleri ve köylülerin tüm aramalarına rağmen köy içine veya yakınında tespit edilememiştir. 4 gündür haber alamıyoruz. Görenlerin Allah rızası için en yakın güvenlik güçlerine bildirmelerini istiyorum" dedi.Ömer Taşyürek, babası kaybolduğunda üzerinde beyaz ve yeşil renkli şapka, gri tişört, gri şalvar ve spor ayakkabı bulunduğunu söyledi.


Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Güncel

Tarsus Güncel Haberler

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