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Bahçeye Giren Domuzlar Ekmekle Uzaklaştırıldı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir vatandaşın anaokulunun bahçesine giren domuzları ekmek vererek uzaklaştırdığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Bahçeye giren domuzları ekmek vererek uzaklaştırdı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde anaokulunun yanındaki bahçeye giren domuzları bir vatandaş ekmek vererek uzaklaştırdı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde yemek arayan domuz sürüsü özel bir anaokulun yanındaki bahçeye girdi. Bahçede gezinen domuzları gören mahalle sakinlerinden bir vatandaş ise elinde ekmekle domuzların yanına geldi. Elindeki ekmekleri bölerek domuzlara veren vatandaş, domuzların okulun yanındaki bahçeden çıkmasını sağladı. O anları ise çevredeki bir başka vatandaş cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Görüntülerde domuzların ekmekleri yemek için birbiriyle yarıştığı görüldü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜLDEMET KIZIL - Güncel
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