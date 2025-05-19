Bahçesine Giren Tilkiye 'Kanun Namına Teslim Ol' Dedi

Bahçesine Giren Tilkiye 'Kanun Namına Teslim Ol' Dedi
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Bahçesine Giren Tilkiye 'Kanun Namına Teslim Ol' Dedi
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Amasya'nın Suluova ilçesinde bir vatandaş, bahçesine giren tilkiye seslenerek 'Kanun namına teslim ol' dedi. Kurnaz tilki bir anda kaybolurken, vatandaş tilkinin tavuklarına saldırmasından endişe ettiğini belirtti.

Bahçesine giren tilkiye böyle seslendi: "Kanun namına teslim ol"

AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde bahçesine giren tilkiyle karşılaşan vatandaş "Kanun namına teslim ol. Seni yakaladım" diye seslendi. Kurnaz tilki bir anda ortadan kayboldu.

Bir Eylül Mahallesi'ndeki evinin yakınlarına yuva kuran tilkileri bir süredir takip eden Hasan Öztürk, girdiği bahçesinde tavuklarına saldırmasından endişelendiği tilkiyle karşı karşıya kaldı. "Kanun namına teslim ol. Seni yakaladım" diye seslenen Öztürk ile göz göze gelen tilki kaçarak ortadan kayboldu.

Daha önce hiç karşılaşmadığı tilkinin doğası gereği tavukların peşinde olduğunu bildiği için zarar vermeyi düşünmediğini anlatan Öztürk, "Yeniden gelirse bir tane tavuk hediye edeceğim. Onlar da rahatlasın ben de" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFULLAH UZUN - Güncel
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