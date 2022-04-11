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Bahçesine giren karacaya böyle seslendi

İhlas Haber Ajansı - Murat Hazer - Güncel
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- Bahçesine giren karacaya böyle seslendi "Gel kızım seveyim seni, mübarek gel" diyerek karacaya yem vermeye çalıştı Sakarya'nın Kocaali ilçesinde karaca fındık bahçesine girdi.

- Bahçesine giren karacaya böyle seslendi

"Gel kızım seveyim seni, mübarek gel" diyerek karacaya yem vermeye çalıştı

SAKARYA - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde karaca fındık bahçesine girdi. Karacayı sevmeye çalışan vatandaş ise çektiği görüntülerle o anları ölümsüzleştirdi.

Kocaali'nin Gümüşoluk Mahallesi'nde yiyecek arayışında olan karaca, fındık bahçesine girdi. Karacayı fark eden vatandaş ise "Gel kızım seveyim seni, mübarek gel" diyerek sevmeye ve yem vermeye çalıştı. Yaklaşık bir metre kadar yakına gelen karaca daha sonrasında bölgeden kaçarak uzaklaştı.

Bahçesine giren karacaya böyle seslendi

Bahçesine giren karacaya böyle seslendi

Bahçesine giren karacaya böyle seslendi

İhlas Haber Ajansı / Murat Hazer - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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