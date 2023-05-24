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Bahçesine giren ayıları bağırarak uzaklaştırdı; o anlar kamerada

Bahçesine giren ayıları bağırarak uzaklaştırdı; o anlar kamerada

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BOLU'nun Mengen ilçesinde aç kalan 2 ayı, köy merkezine indi.

BOLU'nun Mengen ilçesinde aç kalan 2 ayı, köy merkezine indi. Bahçesinde bulunan kovanlardaki balları yemek isteyen 2 ayıyı gören Recai Saygı, bağırarak uzaklaştırırken, o anları da cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Mengen ilçesine bağlı Gözecik köyüne inen 2 ayı vatandaşları korkuttu. Aç kalan ve köy merkezine inen 2 ayı, evlerin bahçesindeki kovanlardaki balları yemek istedi. Evinin bahçesindeki ayıları gören köy sakinlerinden Recai Saygı, pencereyi açarak bağırdı. Saygı'nın bağırması üzerine evin bahçesindeki 2 ayı koşarak uzaklaştı. Saygı, evinin bahçesine kadar gelen ayıları ve bağırdığı o anları cep telefonuyla kaydetti. Ayıların daha önce de köydeki arı kovanlarına dadandığı öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mutlu Yuca - Güncel

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