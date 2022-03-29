SPOR Bahçesindeki otomobil lastikleriyle kick boks dünya kupasına hazırlanıyor

Tunceli merkeze bağlı Batman köyünde yaşayan ve spor salonunun yanı sıra evlerinin bahçesine kurduğu düzeneğe yerleştirdiği otomobil lastikleriyle turnuvalara hazırlanan Erivan Barut (21), Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası'nda rakiplerini eleyerek altın madalya aldı. Mayıs ayında İstanbul'da düzenlenecek dünya şampiyonasına da gidecek olan Barut'un hedefi 2024'te Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olimpiyatlara katılmak.

Tunceli merkeze bağlı Batman köyünde annesiyle yaşayan Erivan Barut, 2016 yılında karıştığı bir kavga sonrası tanıştığı antrenör Gürsel Tayam sayesinde spora başladı. Daha sonra turnuvalara katılmaya başlayan Barut, boks, kick boks ve muaythai branşlarında dereceler aldı. Barut, muaythai ve kick boksta katıldığı turnuvalarda Avrupa ve Türkiye şampiyonlukları elde etti. Aynı zamanda Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 4'üncü sınıf öğrencisi olan Erivan Barut, 12-24 Mart'ta Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası'nda rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi olarak Avrupa şampiyonu oldu. 12-15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak olan Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'na katılacak olan Barut, dünya şampiyonluğunun yanı sıra olimpiyat kotasını da doldurarak, 2024'te Fransa'nın başkent Paris'te düzenlenecek olimpiyatlara katılmayı hedefliyor. Arkadaşları arasında 'altın avcısı' olarak adlandırılan ve spor salonunun yanı sıra köy evindeki bahçelerinde kurduğu düzeneğe yerleştirdiği otomobil lastikleriyle şampiyonaya hazırlanan Barut'a yaptığı 5 kilometrelik orman koşusunda da 'Dost' ismini verdiği köpeği eşlik ediyor.

"LİSEDE KIZ ARKADAŞLARIMI KORURDUM"

Lise yıllarında kız arkadaşlarını erkeklerden koruduğunu belirten Erivan Barut, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "Lisedeyken kızlara karışan erkekler olunca kızlar direkt beni çağırırlardı. Ben de gidip hemen müdahale ederdim. 2016 yılları sonunda bir olay olmuştu. Orada kavga ederken Gürsel hocamla tanıştık. Ondan sonra da kick boksa başladım. 2017 yılında Bolu'da Türkiye şampiyonası yapılmıştı ona gittim. Türkiye 3'üncülüğü elde etmiştim. Maçtan sonra daha büyük başarılar elde edeceğime inandım ve çok çalıştım. 2019 yılında ilk defa Türkiye şampiyonluğunu elde ettim. Daha sonrasında birçok başarıya imza attım. 5 tane büyük şampiyonluk elde ettim. Olimpiyata girmem için gerekli olan madalyalardan biri şuan boynumda duruyor o da 2022 Avrupa Boks Şampiyonluğu altın madalyası. Onun dışında 2022 Muaythai Avrupa Şampiyonluğu, Boks Türkiye Şampiyonluğu ve Kick Boks Türkiye şampiyonluğu var" dedi.

"HEDEFİMDE OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU VAR"

Kadından sporcu mu olur? diyenlere kadınların dövüş sporunda ne kadar başarılı olduğunu gösterdiğini ifade eden Barut, hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyledi. Barut, "Bizim yaşadığımız yer bir köy evi. Sabahları güneş doğmadan kalkarım doğada koşularımı yaparım. Koşumu yaptıktan sonra da evimin bahçesinde antrenman yapabilmek için oluşturduğum bir alan var. İmkanlar dahilinde lastiklerden bir torba yaptım ona vurarak antrenmanlarımı yapıyorum. Daha sonra eve geçip dinleniyorum, akşam da salona geliyorum. Gürsel hocamla birlikte salon antrenmanlarını yapıyorum. İnsanlar bazen gereksizce tepki gösteriyor. Kadından sporcu mu olur? Kick boks mu yapabilir? Erkek işidir bu diye tepki gösteriyorlar. Ben bütün bu olumsuz düşüncelere rağmen hiçbir zaman inandığım yoldan ayrılmadım ve şuanda birçok erkek sporcudan daha iyi dövüştüğümü düşünüyorum. Kadınların dövüş sporlarında ne kadar iyi noktaya geldiğini bir noktada ispatladığımı düşünüyorum. Hedefim olimpiyat şampiyonu olmak. Bunun için çok çalışıyorum ve bir gün başaracağıma inanıyorum" diye konuştu.

Antrenörü Gürsel Tayam da, "Sokakta kavga ederken Erivan'ı gördüm, tanıştım ve salona getirdim. Çok azimli bir çocuktu. İnsanlar evlerinde uyurken Erivan sabah saat 5'te uyanıp antrenman yapıyordu. Antrenmandan sonra gelip salonda saatlerce çalışıyordu. Erivan benle çalışmak istiyordu bende bazen yorgun oluyordum. Ben çalışmadığım gün küsüp ağlayarak eve gidiyordu. Bu şekilde istekli çalışıyordu. Bu azim ve istekle çalışmalarını meyvesini aldı, Türkiye ve en sonda Avrupa şampiyonu oldu. Amacı olimpiyatlar ve inanıyorum ki onu da başaracak" ifadelerini kullandı.

Annesi Kibar Barut da (52) kızının dünya şampiyonu olacağına inandığını dile getirerek, şunları söyledi: "Erivan sporu çok seviyor. Kızım çok başarılıdır. Azmi ve başarısıyla birçok madalya kazandı. Evin duvarları onun madalyalarıyla dolu. Ben inanıyorum ve güveniyorum. Nasıl ki Türkiye ve Avrupa şampiyonu oldu, şimdi de Dünya şampiyonu olacak." (DHA)