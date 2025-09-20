Haberler

Bahçesindeki Otları Yakarken Yangında Hayatını Kaybetti

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bahçesindeki otları yakmaya çalışan bir kişi, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Beyyurdu köyünde bahçesindeki otları yakan Süleyman Değirmenci, alevlerin arasında kaldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Beyyurdu köyünde bahçesindeki otları yakan Süleyman Değirmenci, alevlerin arasında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yangının söndürülmesinin ardından ulaşılan Değirmenci'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Değirmenci'nin cesedi, Sungurlu Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel
