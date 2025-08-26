Bahçesindeki Hayvanlara Zarar Verdiği Gerekçesiyle Hamile Köpeği Vuran Adam Tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bahçesindeki ördek ve kazlara zarar verdiğini iddia ettiği hamile köpeği av tüfeğiyle vuran Adem Peynirci tutuklandı. Olayın ardından ağır yaralanan köpek tedavi altına alındı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bahçesindeki ördek ve kazlarına zarar verdiğini ileri sürdüğü hamile köpeği av tüfeğiyle ağır yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Adem Peynirci (50), tutuklandı.

Olay, dün İsmailler Mahallesi'nde meydana geldi. Esnafın sokakta beslediği hamile köpek, av tüfeğiyle vuruldu. Çevredekiler, durumu polise ve belediye ekiplerine bildirdi. Ağır yaralandığı belirlenen köpek, belediye ekipleri tarafından Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülüp, tedaviye alındı.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, köpeği vuran kişinin Adem Peynirci olduğunu tespit edip gözaltına aldı. Peynirci ifadesinde, köpeğe bahçesindeki ördek ve kazlarına zarar verdiği gerekçesiyle ateş ettiğini söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Peynirci, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

