Bahçesinde Ot Temizliği Yapan Yaşlı Adam Yüksekten Düştü, Hayatını Kaybetti

Bahçesinde Ot Temizliği Yapan Yaşlı Adam Yüksekten Düştü, Hayatını Kaybetti
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Trabzon'un Of ilçesinde bahçesinde ot temizliği yaparken dengesini kaybedip 3 metre yükseklikten düşen Hüseyin Ayyıldız, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Trabzon'un Of ilçesinde bahçesinde ot temizliği yaparken yüksekten düşen kişi yaşamını yitirdi.

Barışlı Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde ot temizliği yaptığı sırada dengesini kaybeden Hüseyin Ayyıldız (68), yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Of Devlet Hastanesine kaldırılan Ayyıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Mustafa Yaşar - Güncel
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