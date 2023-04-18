Bahçesinde 300 bin doğal fide üretip Türkiye'nin her yerine gönderiyorERZURUM Ailesi ile birlikte kurduğu seralarda 300 bin fide üretiyor, İlçe ekonomisine katkıda bulunuyor.

Bahçesinde 300 bin doğal fide üretip Türkiye'nin her yerine gönderiyor

ERZURUM Ailesi ile birlikte kurduğu seralarda 300 bin fide üretiyor, İlçe ekonomisine katkıda bulunuyor.

Erzurum'un Uzundere İlçesinde yaşayan Yıldıray Kardaş, kendi bahçesinde ailesi ile birlikte 300 bin sebze fidesi üretiyor. Türkiye'nin her yerine kargo ile gönderiyor.

Küçük bir serada bu işe başlayan Kardaş ailesi gün geçtikçe işlerini büyütmeye devam ediyor. 5 ayrı serada Atadan kalmış tohumlar ile sürdürülebilir tarım yapıyor, Doğal sebze fidelerini üretip müşteriye sunuyorlar. Domates, Salatalık, Biber, Marul, Lahana, Patlıcan, Çilek gibi fideler yetiştiriyorlar.

Yıldıray Kardaş, "Sebze fide üretimi yapıyoruz. Aile fertleri olarak çalışıyoruz. Yaklaşık 300 bin fide var. 5 seramız mevcut. Türkiye'nin her yerine gönderebiliyoruz. Yerli tohum. İlçe ekonomisine katkıda bulunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.