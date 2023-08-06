Bahçeşehir Üniversitesi ve Netflix geleceğin senaristlerini yetiştiriyor

Netflix'in dizi ve film endüstrisindeki yetenek havuzunu genişletmek ve geliştirmek amacıyla projeler üreten Grow Creative ekibi, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ile iş birliği yaparak dizi senaryosu yazarlığı üzerine bir lisans dersi başlatmıştı. 14 hafta süren 'Netflix Dizi Senaryosu Yazarlığı' dersinin ilk dönemi tamamlandı. Projeden yararlanan BAU'nun İletişim Fakültesi öğrencileri Melisa Zeynep Avcı ve Ömer Korman Yazılı, aday öğrenciler için deneyimlerini paylaştı.

Hem Türkiye hem de uluslararası iş birlikleriyle öğrencileri sektöre hazırlamayı hedefleyen Bahçeşehir Üniversitesi, Netflix Grow Creative ekibiyle geleceğin senaristlerini keşfetmek amacıyla "Netflix Dizi Senaryosu Yazarlığı" dersini başlattı. 14 hafta süren 'Netflix Dizi Senaryosu Yazarlığı' dersinin ilk dönemini tamamlayan öğrenciler sektöre dair gerçek bir deneyim kazandı.

Ders boyunca mesleki becerilerini geliştirme fırsatı yakalayan BAU Sinema Televizyon Bölümü öğrencisi Melisa Zeynep Avcı deneyimi hakkında şunları paylaştı:

"Dersin açılacağını duyduğumda hemen başvurdum. Bu süreçte Netflix Türkiye ekibi ile tanışma ve ofislerine gidip onlara sunum yapma fırsatı buldum. Ulusal ve uluslararası büyük isimlerden workshop dersleri aldık. Bu dersler ve workshoplar sayesinde kendimi hem yazar olarak hem de birey olarak geliştirdim. Dersler boyunca karakterleri anlamayı, yaratmayı ve hikayeyi belirlemeyi detaylıca anlattılar. Dersten sonra kendi mezuniyet filmimi en baştan yazdım. Derste öğrendiklerim ve tecrübelerim olmasaydı asla cesaret edemezdim."

"ANLATACAK ÇOK HİKAYEM VAR"

Avcı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bence Bahçeşehir Üniversitesi'ni diğer üniversitelerden ayıran en önemli faktör öğrencilerine sunduğu iş birlikleridir. Güçlü akademik kadrosu ve sektörün bu kadar içinde olması biz öğrencilerin iş hayatına erken atılmasını sağlıyor. Netflix havasını solumak, o kültüre girmek ve o workshopları almak dizi ve filmlere karşı bakış açınızı değiştiriyor. Kendimi bu sektörde başarılı bir yazar olarak görmek istiyorum. Anlatacak çok hikayem var. Yeni projeler içinde yer almak için sabırsızlanıyorum."

"GERC¸EK BİR İS¸ DU¨NYASI SIMU¨LASYONUNA DAHİL OLDUK"

Üniversitenin Sinema Bölümü öğrencisi olan Ömer Korman Yazılı da Netflix projelerinde staj yapan öğrenciler arasında yer alıyor. Ders kapsamında oldukça nitelikli bir eğitim aldıklarını vurgulayan Yazılı, deneyimlerini şu sözlerle anlattı:

"Dersler boyunca anlatmak istedigˆim hikayeleri, en dogˆru ve en iyi s¸ekilde nasıl u¨retebilecegˆimle ilgili nitelikli bir egˆitim aldım. Bu su¨rec¸te hocalarımızdan öğrendiklerimiz dışında merak ettigˆim soruları sorabilecegˆim o¨zgu¨r ve gelis¸tirici bir ortam olması muhteşemdi. Bizi gerc¸ek bir is¸ du¨nyası simu¨lasyonuna dahil ettiler. Derslerden sonra Netflix'de sunum gerçekleştirdik. Bu sunumun ardından çok sevilen Pera Palas dizisinin 2. Sezonunda yo¨netmen asistanlıgˆı stajı yapıyorum. Bu ders okulumun bana sundugˆu en o¨nemli fırsatların bas¸ında geliyor. Bu denli iyi bir egˆitim alıp arkasından sinema ve gerc¸ek yas¸amı yakından deneyimlememiz ve ardından bizi aktif olarak projelere dahil etmeleri inanılmaz bu¨yu¨k bir s¸ans oldu. Stajımı bitirdikten sonra yazdıgˆım kısa filmin c¸ekimlerine bas¸layacagˆım ve ardından bu kısa filmi Cannes film festivali göndermeyi hedefliyorum."

"ÖĞRENCİLERİMİZİN NETFLIX PROJELERİNDE STAJ YAPTIKLARINI GÖRMEK DEĞERLİ"

Gerçekleştirilen iş birliğinin Türkiye'de bir ilk olduğunu ifade eden Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Tuna Tetik ise "Bu iş birliği kapsamında üniversitemizde verilmeye başlanan 'Netflix Dizi Senaryosu Yazarlığı Dersi' Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nün yaptığı bu ortak çalışmalar doğrultusunda, sektörün gelişen yapısına uygun bir şekilde özel olarak tasarladığı derse katılan öğrencilerin, Netflix çatısı altında üretim yapmış uluslararası konuk eğitmenlerle bir araya gelerek projelerini geliştirmeleri özellikle İletişim eğitimi açısından oldukça değerlidir. Aynı zamanda öğrencilerimiz, on dört haftalık eğitim dönemi boyunca geliştirdikleri projeleri Netflix Türkiye yöneticilerine sunarak sektöre dair gerçek bir deneyim kazanmaktadır. Dersin kreatif kazanımları ve çıktılarının yanı sıra, ders kapsamında becerilerini geliştiren öğrencilerimizin Netflix projelerinde staj yaptıklarını görmek bölümümüz için değerli olduğu kadar öğrencilerimiz için de sektöre adım atmaları açısından önemlidir" diyerek sözlerini tamamladı.

"ÖĞRENCİLER EĞİTİM SÜRECİ BOYUNCA HEM KREATİF VE SOSYAL BECERİLERİNİ GELİŞTİRİYOR"

Netflix Türkiye Grow Creative Müdürü Arya Su Altıoklar da iş birliğine ilişkin şunları dile getirdi:

"Türkiye, kreatif sektör anlamında dünyanın en güçlü ülkelerinden biri. Çok çalışkan, üretken ve yaratıcı bir sektöre sahibiz. Ancak sektörün başarısını gelecekte de arttırarak devam etmesi için yetenekli gençlerin keşfedilmeleri ve gerekli becerileri kazanarak sektöre güvenle adım atabilmeleri gerekiyor. Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğiyle başlattığımız Netflix Dizi Senaryosu Yazarlığı Dersi bu noktada önemli bir boşluğu dolduruyor. Öğrenciler detaylı eğitim süreci boyunca hem kreatif ve sosyal becerilerini geliştiriyor, hem de sektörde aktif olarak üretim yapan Netflix Türkiye ekibiyle ve Netflix çatısı altında üretim yapmış uluslararası konuk eğitmenlerle bir araya gelme imkanını yakalıyor. Bu deneyimlerden faydalanmanın sektöre adım attıklarında kendilerine faydalı olacağına, kendi kreatif seslerini bulup değerlendirmelerine destek olacağına inanıyoruz."