Bahçeşehir Üniversitesi İnşaatında Yangın: İşçiler Dumandan Etkilendi
Bahçeşehir Üniversitesi'nin inşaat alanında meydana gelen yangında bazı işçiler dumandan etkilendi. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Bahçeşehir Üniversitesi'nin yapımı devam eden inşaat bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle boş konteynerlerde yangın çıktı. Yangında bazı işçiler dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen işçilere ambulansla oksijen tedavisi uygulandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.