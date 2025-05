Bahçeşehir Koleji'nin 296 öğrencisi, yurt dışından bin 136 kabul aldı

Bahçeşehir Kolejinden yurt dışı üniversitelere kabulde rekor

Bahçeşehir Kolejinin gurur buluşması

İSTANBUL - Bahçeşehir Kolejinin Türkiye genelindeki kampüslerinde eğitim gören 296 öğrenci, dünyanın en prestijli üniversitelerinden bin 136 kabul alarak önemli bir başarıya imza attı. Bu kabullerden 599'u, Stanford, Oxford, Imperial, Brown, Columbia ve Princeton gibi dünya sıralamasında ilk 200'deki üniversitelerinden geldi. İstanbul'da bir araya gelen öğrenciler, aileleri ve öğretmenlerine büyük gurur yaşattı.

Kabul alan öğrenciler, bu başarıyı kutlamak üzere İstanbul'daki Bahçeşehir Koleji Nakkaştepe 50. Yıl Kampüsü'nde bugün bir araya geldi. Buluşmaya; Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Begüm Yücel, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Koç, Genel Müdür Yardımcıları ile okulların yöneticileri, öğrenciler katıldı.

"Global eğitim anlayışımızın ne kadar doğru ve başarıya götüren bir yol olduğunun ispatı"

Açılış konuşmasını yapan Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Koç, "Bu yıl da sevgili öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz, 'Başarı Bahçeşehir Koleji geleneğidir' dediler ve büyük Bahçeşehir ailemizi ve ülkemizi gururlandırdılar. Bahçeşehir Koleji ailesi olarak büyük gurur yaşadığımız bugünü, dünyanın en saygın üniversitelerinden binin üzerinde kabul alan, 296 öğrencimize borçluyuz. Bu özel buluşmada sizinle olmaktan son derece mutlu ve heyecanlıyız" dedi.

Stanford, Oxford, Princton, Imperial College London, Bocconi, British Columbia, California, Manchester gibi dünyanın en saygın ve prestijli üniversitelerinden birçoğu tam burslu olan kabullerden duyduğu mutluluğu dile getiren Koç, bu başarıların aynı zamanda her öğrencinin bireysel potansiyelini keşfetmelerine ve geliştirmelerine olanak sağladıklarının bir göstergesi olduğunu vurguladı. Koç; "Bahçeşehir Koleji kuruluşundan bu yana bilim, teknoloji ve evrensel değerleri eğitim öğretim felsefemizin kalbine koyan global eğitim anlayışımızın ne kadar doğru ve başarıya götüren bir yol olduğunun da ispatıdır" dedi.

"Kız çocukları STEM alanında dünya çapında başarıya imza atıyor"

Özlem Koç, kız çocuklarının ve kadınların eğitime eşit katılımının sadece bir eğitim meselesi değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik kalkınma meselesi olduğunu belirtti. Koç, Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerinde yetişen kız öğrencilerin dünya çapında ses getiren başarı hikayeleri yazdığını söyledi.

Geçmiş yıllardaki öğrenci başarılarından da söz eden Genel Müdür Özlem Koç, "Öğrencilerimizden Neval, henüz lise öğrencisiyken Microsoft tarafından 'Yılın Kadın Yazılımcısı' seçildi. Stanford'dan kabul aldı ve şu anda Meta'da çalışıyor. Ayrıca, lise yıllarında geliştirdiği filtreleme sistemiyle çamaşır makinelerindeki su ve elektrik kullanımını yüzde 90 azaltan bir inovasyon geliştiren ve şu an Stanford Üniversitesi'nde eğitimine devam eden Karen'in ise bizim somut adımlar attığımızın en güzel örnekleridir. Bu ve benzeri birçok başarı hikayesi sadece bir başlangıç oldu, kız öğrencilerimizin STEM alanlarında daha fazla yer alması için onlara ilham veren rol modeller sunmaya, eğitim fırsatlarını artırmak ve özgüvenlerini güçlendiren bir öğrenme ortamı sağlamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Hayalleri, hedefleri doğrultusunda yol alıyoruz"

Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, "Bu yıl bizim için çok büyük çok gururlu bir yıl. Tüm Türkiye'den, farklı okullarımızda okuyan, mezun ya da 12'nci sınıf öğrencilerimizle bir aradayız. Tüm Türkiye'den 296 öğrencimiz, farklı üniversitelerden bin 100 kabul aldı. Bu çok büyük bir şey. Bizim için de büyük bir gurur. Bu yolculukları sadece 11-12'nci sınıfta başlamadı. Hazırlık ve dokuzuncu sınıftan itibaren onların kariyer yolculuklarında detaylı, birebir beraber çalışarak; hangi üniversiteyi istiyor, hangi okulda, hangi bölümde okumak istiyorsa hayalleri, hedefleri doğrultusunda yol aldık. Her okulumuzda yurtdışı eğitim danışmanı öğretmenlerimiz var. Onlar da bu yolculuk doğrultusunda öğrencilerimizle yol aldı" açıklaması yaptı.

"Lise hayatındaki yaptıkları çalışmalar kabul sürecinde çok önemli"

Dr. Aslan, "Yurtdışı üniversitelerin kabul sürecinde öğrencilerde özellikle dikkat ettiği şeylerden biri de lise hayatında yaptıkları çalışmalardır. Bunlar oldukça önemli. Biz tüm liselerimizde şunu hedefliyoruz; 'Sen Türkiye'nin gelişmesi, ülkemizin kalkınması yani iyi bir insan olmak adına neler yapıyorsun?' Bunun sonucunda öğrencilerimizden çok farklı projeler geliyor" dedi.

"Hayalim, teknolojiyi insanlık yararına kullanan bir girişimci olmak"

Öğrencilerden LGS Türkiye birincisi, Bahçeşehir Koleji Kemerburgaz Fen ve Teknoloji Lisesi'nde tam burslu okuyan İrem Deniz Küçükköse, dünyaca ünlü 7 üniversiteden tam burslu kabul alarak dikkatleri üzerine çekti. Görme engelliler için hazırladığı projeyle de tanınan Küçükköse, "Hayalim, teknolojiyi insanlık yararına kullanan bir teknoloji girişimcisi olmak. Bu hedef doğrultusunda da eğitimime, her yıl yalnızca 50 kişinin kabul edildiği ve hem dünyanın en iyi işletme okulu Wharton'da ekonomi hem de Penn Engineering'de (Mühendislik Fakültesi) bilgisayar bilimi/yapay zeka alanında eğitim alma imkanı sunan Pennsylvania Üniversitesi'nin çift diploma programı 'Jerome Fisher Program in Management and Technology'de devam edeceğim. Üniversite yıllarımın yoğun geçeceğinin farkındayım; ancak bu süreçte karşıma çıkacak zorlukları aşmak ve fırsatları değerlendirmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

"Görme engelliler için proje yaptım"

Küçükköse, "Birçok olimpiyat dersine katıldım. Özellikle güzel matematik temeli aldıktan sonra fizik olimpiyatları ardından bilgisayar olimpiyatlarına geçtim. Orada yazılıma olan ilgimi keşfettim. Birçok projeler yaptım. En çok bilinen ve burs sağlayan projem görme engelliler ile ilgili yaptığım projeydi. Görme engelli bireylerin kullandığı ancak fiyatları çok pahalı, erişilemez olan kabartma ekranların çok daha ucuz bir versiyonunu, tek karakterli ve yapay zeka modelini kullanarak çok daha ucuz versiyonu prototip olarak geliştirdim. Aynı zamanda görme engelli sekizinci sınıf öğrencilerinin LGS'ye hazırlanırken kaynakları artırabilmek adına 'Soyların Sesi' adını verdiğim ve 70'ten fazla arkadaşımın da bu konuda bana destek olduğu bir sosyal girişim de kurdum" şeklinde konuştu.

"Liseye başlayana kadar bir bilgisayara sahip olmamıştım"

Küçükköse, "Kız çocuklarına matematik ve programlama eğitimi veren bir organizasyonum var. Bunun hikayesi biraz daha kişisel. Ben, şu zamana kadar özellikle liseye kadar eğitim fırsatları açısından çok kısıtlandığımı hissettim. Hiç liseye başlayana kadar bir bilgisayara sahip olmamıştım. Dolayısıyla bu konuda çok eksiktim ve arkadaşlarımın bu kadar iyi olduğunu ve bu kadar iyi okullardan geldiklerini görünce de aslında biraz kendimi sorgulamaya başladım. Çünkü insanlar gerçekten bu kadar başarılılarsa 'ben bunu niye yapamıyorum' diye düşüncesi oluştu. Onlara tanınan imkanların bana tanınmadığını fark ettim. Ben bunu en iyi liselerden birinde yaşıyorsam Türkiye'nin birçok farklı illerindeki kız çocuklarının da aynı şeyleri yaşayabileceğini düşündüm. Özellikle cinsiyet bazlı eşitsizliğin önüne geçebilmek adına da böyle bir organizasyon kurduk. En son ders verdiğimiz sınıfa da bir sponsorumuz aracılığıyla soru bankaları sağlamış bulunduk" dedi.

"Polis anne, asker babanın kızıyım. Ankara'da doğdum" diyen Küçükköse sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlkokulu orada tamamladım. Ortaokula başlarken kendimi Tunceli'de buldum. İki şehir arasında inanılmaz kültür farkı vardı. Ama aslında bu süreç bana, zorluklardan ziyade farkındalık yeterli. Tabii ki zorlukları var ama aslında insanların hayatlarının ve daha doğrusu dünyanın benim o yaşadığım küçük baloncuktan çok daha öteye geçtiğini fark ettim. Bu da aslında çok güzel bir farkındalık sağladı. Sekizinci sınıfa geçerken de Malatya'ya geldim. Bu sefer LGS süreci gibi kritik bir dönemde, bir anda kendimi yine farklı bir kültür içerisinde buldum. Sonrasında da bir de LGS'nin de çıkmasıyla tabii ki işler çok da kolay olmadı. Ama bir şekilde atlatıldı. 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldum."

"Mühendislikle tıbbın kesiştiği projelere odaklandım"

Uluslararası platformlarda takdir toplayan projelere imza atan Bahçeşehir Koleji Kemerburgaz Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Emine Bengisu Gökçe ise Johns Hopkins Üniversitesi'nde tam burslu olarak kabul aldı. Gökçe, biyomedikal mühendislik alanında eğitim hayatına devam edeceğini belirterek şunları söyledi:

"Lise hayatım boyunca mühendislikle tıbbın kesiştiği alanda projeler üretmeye odaklandım. Stanford Üniversitesi'nde Anestezi yaz okulunda lupus hastalarının hayatını kolaylaştıracak bir cihaz geliştirdim. Technologh in Healthcare programında da medikal teknolojilere mühendislik gözüyle bakma fırsatım oldu. Bu yol boyunca şunu öğrendim. Başarı sadece ne yaptığınla değil, nasıl bir insan olduğunla anlam kazanıyor. Atatürk'ün "Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmaz" sözü bu süreçte bana hep rehber oldu"

"İmplante edilebilir kardiyovertay defibrilatörlerin ısıl analizlerini yaptım"

Gökçe, "Doktorluğun, mühendisliğin kesişim yerine baktığımızda biyomedikal Mühendisliğini görüyoruz. Herhangi bir vakada yeni bir çözüme gidilmedikçe hastada bir gelişme görülmüyorsa bu sefer Biyomedikal Mühendislik işin içine giriyor. Aslında hastanın hayatını kurtarabilecek çok önemli teknolojilere imza atılıyor" şeklinde konuştu.

"Kalp pompalarıyla ilgili proje yaptım" diyen Gökçe son olarak "Bu projede, implante edilebilir kardiyovertay defibrilatörlerin ısıl analizlerini yaptım ve çevredeki dokularla etkileşimlerini inceledim. Bu benim için çok önemliydi. Çünkü asıl bu konuya eğilmemi başlatan şey, bu kalp rahatsızlıklarının genç yaşlara inmesiydi. Üniversite kabulünde beni öne çıkaran en önemli şeyin bu proje olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Türkiye'ye dönüp ülkeme faydalı olmak isterim"

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesinin Manisa kampüsünde okuyan Batuhan Saka ise "Dokuz ve onuncu sınıflarda yurtdışı hayalim yoktu. Hep projelere odaklandım. Robot yaptım. TEKNOFEST'te projeler geliştirdim. Onuncu sınıfın sonunda okul müdürümüz Harun Hoca'nın yönlendirmesiyle yurtdışında böyle bir kapının olduğunu öğrendim. Zaten ortaokuldan beri hep Bahçeşehir ekosisteminde olduğum için İngilizce seviyem yeterliydi. Okulumuzdan başka kabuller olduğu için de yapabileceğimi öğrendim. On birinci sınıfta üniversite denkliğinde advanced placement diye bir sınav sistemi var. Bu sınavlara hazırlandım. Dört tane bu sınavdan yaptım. Ayrıca standart olan EST gibi testlere hazırlanıp aynı zamanda hala robot işlemini bir yandan sürdürürdüm. Bu şekilde üniversiteye hazırlandım. On ikinci sınıfta biliyorsunuz her üniversitenin başvuru sistemi farklı. Amerika'ya, İngiltere'ye özellikle kendinize anlattığınız esseyler yazıyorsunuz. On ikinci sınıfım da bu şekilde geçti.

Saka, "Bocconi Üniversitesi'ne gideceğim. Yapay zeka için matematik ve hesaplamalı bilimler bölümüne kabul edildim. Hedeflerim şu şekilde Bocconi'de üç yıl üniversitemi güzel bir ortalamayla bitirip İngiltere Londra'da finans üzerine bir master yapıp finans alanına girmek istiyorum. Ardından Türkiye'ye dönüp ülkeme faydalı olmak isterim" şeklinde konuştu.

Buluşma, öğrencilerin toplu fotoğraf çekilmesi ve pasta kesimiyle sona erdi.