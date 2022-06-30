Bahçeşehir Koleji LGS'de 16 Türkiye 1'incisi çıkardı

Liselere Geçiş Sınavı ( Lgs ) bugün açıklandı. Bahçeşehir Koleji, Türkiye genelinde 16 Türkiye 1'incisi çıkardı.

Bahçeşehir Kolejleri'nde Türkiye genelinde toplam 16 öğrencinin sınavda soruların tamamını doğru cevaplayarak 500 tam puan almayı başardıklarını belirten Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, bundan gurur ve mutluluk duyduklarını söyledi.

Ülke genelinde ise 1 milyon 31 bin 799 öğrencinin katıldığı sınavda, toplam 193 öğrencinin tam puan aldığına değinen Dr. Aslan tercih dönemi için "Aileler geçen yıl alınan puanlarla bu yılki puanları karşılaştırmasın. Çünkü geçen yılki sınavın zorluk düzeyiyle bu yılki sınavın zorluk düzeyi çok farklı. Örneğin geçen yıla göre matematik soruları daha basitti. Türkçede ise ortalama düştü. Bu yıl Türkiye genelinde ortalamaların yükseldiği görülmekte" açıklamasını yaptı. Tercih heyecanının başladığı döneme girildiğini belirten Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, tercih yapılırken dikkat edilmesi gereken konuları anlattı. Dr. Aslan, "Öğrencilerin genel yüzdelik dilimlerine bakarak tercih yapmalıdırlar. Velilerimiz geçen yıl alınan puanlarla bu yıl alınan puanları karşılaştırmaya kalkmasın. Aksi takdirde hataya düşebilirler" uyarısında bulundu.

"TERCİHLERDE OLABİLECEK YIĞILMAYA DİKKAT ETSİNLER"

Ortalamanın yükselmesiyle öğrencilere derslerin bu yıl daha kolay gelmiş olduğunu vurgulayan Dr. Aslan şunları söyledi:

"Bu da yüzdelik dilimlerde, puanlarda yığılmalara sebep olacak. Özellikle üst yüzdelik dilim değil ancak orta ve alt grup öğrencilerin çok daha dikkatli tercih yapmaları gerekiyor. Geçen yıl bir örnek verecek olursak geçen yıl öğrencinin 0,6 yüzdelik dilimindeki puan karşılığı, bu yıl 1 buçuk dilimlere denk geliyor. Yani yüzdelik dilimlerde bir gerilemeyle karşılaştık. Bu yıl öğrenciler, geçen yılki liselerin son aldığı öğrencinin yüzdelik dilimine bakarak tercih yapmaya dikkat etsin."

"İYİ LİSE YOK, ÖĞRENCİYE UYGUN LİSE VAR"

İyi lise diye bir kavram olmadığını, öğrenciye uygun lise olduğunu belirten Dr. Aslan, "Her öğrencinin hayalleri, hedefleri farklı. Bu doğrultuda hareket edilmelidir. Velilerimize, öğrencilerimize öncelikli önerimiz; mutlaka tercih edeceği liseye gidip ziyaret etmelerini öneriyoruz. Fiziki imkanlarına bakıp orada okuyan öğrencilerle çalışan öğretmenlerle sohbet etmelerini istiyoruz. 'O lisedekilerin hedefleri ne, üniversite sınav başarısı nasıl, liseden mezun olduktan sonra mezunlar nereye gidiyor, hangi üniversitelerden kabul alıyorlar' konularına baksınlar. Lise, üniversiteden önce kariyer yolculuklarına bir önceki adımdır. Meslek seçimi öncesi bir adım olduğu için de diğer yolculuklarında portfolyolarını doldurmak adına; 'gitmek istedikleri okul hangi sosyal sorumluluk projeleri yapıyor, kulüp aktiviteleri neler, sosyal sorumluluk projeleri neler' çok iyi araştırsınlar" şeklinde konuştu.

"YAZ TATİLİNDEN İTİBAREN KENDİ KENDİME ÇALIŞMAYA BAŞLADIM"

Lgs'de tam puan yapan Bahçeşehir Koleji Pendik Kampüsü öğrencisi Çınar Ertürk, "Gelecekte iyi bir mühendis olmak istiyorum. Üniversiteyi ise yurt dışında okumak istiyorum. LGS'ye henüz yaz tatilinde kendi kendime çalışmaya başlamıştım. Dönem başlayınca da çok programlı şekilde çalışmalarıma devam ettim. Okulumuzun verdiği ödevler, etütler ve yaptığı denemeler benim için oldukça etkiliydi. Sınava son iki ay kala ise okulumuzdaki deneme sınavları haftada 2-3 kez olmaya başladı. Hafta içi okuldaki derslerle hafta sonu ise evde 6-7 saat çalıştım. Sonunda sınav oldu ve tüm soruları cevaplayıp tam puan aldım. Çok mutluyum ve şaşkınım. İstanbul Erkek Lisesi ya da Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'ni tercih edeceğim" dedi.

"BİLGİSAYARI, TELEFONU HAYATIMDAN ÇIKARDIM"

Kolejin Maltepe Kampüsü'nden tam puan yapan Turhan Işıkören de "Birinci dönem çok farkında değildim sınavın. İkinci dönem düzenli çalışmaya başladım. Basket takımında olduğum için her gün antrenman oluyordu. Kalan zamanlarımda da derslere yoğunlaştım. Bilgisayarı, telefonu hayatımdan çıkardım. Okuldaki deneme sınavları benim için çok faydalı oldu, evde de bol bol deneme çözdüm. Öğretmenlerim de beni sürekli motive etti. Bu sonucu beklemiyordum, bir ya da iki yanlışım çıkacağını düşünüyordum. Hedefim İstanbul Erkek Lisesi'ne veya Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'ne girmek" şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel