Bahçeşehir'de itfaiye ekipleri anne kedi ve yavrularını kurtardı

Bahçeşehir'de bir otomobilin altına giren anne kedi ve iki yavrusu, itfaiye ekibinin çabası ile çıkarıldı.

BAHÇEŞEHİR'de bir otomobilin altına giren anne kedi ve iki yavrusu, itfaiye ekibinin çabası ile çıkarıldı.

Başakşehir'e bağlı Bahçeşehir'de bir otomobil sahibi aracını çalıştırınca kedi sesleri duydu. Bunun üzerine yakındaki Bahçeşehir 2'nci Kısım'daki Pazartürk Caddesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye İstasyonu'na giderek itfaiye erlerinden yardım istedi. İstasyondaki araç bakım bölümüne götürülen otomobilin alt kapağı açılınca oldukça iri kedi ve iki yavrusunun buraya yerleştiği görüldü. Görevliler eldiven kullanarak kedi ve yavrularını almak istedi. Ancak, yavrularına zarar verileceğini düşünen anneleri engel olmaya çalıştı. Bunun üzerine anne kedinin hayvan yakalama aparatı ile alındıktan sonra yavrularının çıkarılmasına karar verildi. Aparattaki kablo ile anne kedi çekilerek dışarı çıkartılırken çırpındı. Kedi kafese konulurken, iki yavrusu da çıkarılarak istasyondaki boş bulunan kulübeye yerleştirildi. Görevliler kedi ve iki yavrusuna bakmaya devam edeceklerini, ancak kedinin yavrularını başka yere götürmeye çalıştığını söyledi.