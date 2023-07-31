Bahçeşehir'de Hafriyat Kamyonlarından Kaynaklanan Toz Sorunu Protesto Edildi

BAHÇEŞEHİR'de hafriyat kamyonlarının neden olduğu aşırı tozdan şikayet eden mahalle sakinleri yolu kapatarak eylem yaptı. Son bir aydır toz sorununun daha da arttığını belirten mahalle sakinleri soruna bir an önce çözüm bulunmasını istiyor.

Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'nde yaklaşık 400 kişinin yaşadığı Sedir Evleri Sitesi ile Kardelen Villaları Sitesi sakinleri, site çevresindeki inşaatlara ait hafriyat kamyonlarının yoldan geçerken kaldırdığı toz nedeniyle mağdur olduklarını belirterek eylem yaptı. Özellikle son bir aydır yoğun toz nedeniyle pencere bile açamadıklarını söyleyen site sakinleri, tüm şikayetlerine rağmen herhangi bir çözüm elde edemeyince dün saat 16.00 sıralarında protesto eylemi yaptı. Site sakinleri, hafriyat kamyonlarının geçtiği yolu araçlarını park ederek kapattı. İnşaat alanından gelen hafriyat kamyonları, yolun site sakinleri tarafından kapatıldığını görünce geri dönmek zorunda kaldı.

"TÜM EŞYALAR EVİN İÇİ HERŞEY TOZ"

Sedir Evleri Sitesi Yöneticisi Metin Kaya, "Yaklaşık 1 aydır bunu yaşıyoruz. Hem de 24 saat yaşıyoruz gecenin bir vakti damper sesine uyanıyoruz. Camı açamıyoruz, açmazsak nefes alamıyoruz. En az belki de yüz defa belediyeye yazı yazdık, dilekçe verdik. CİMER'e yazdık. Sabah bir kamyon geliyor suluyor bir defa, başka da kimseyi görmedik. Bu yol hafriyat yoluysa olsun eyvallah ama biz de insanız. Bir tane kamyon koysunlar buraya, 24 saat sulasınlar burayı. Evleri bir gidip görseniz, halimizi anlarsınız sitede yeşil çimenimiz yok şu anda" dedi. Site sakinlerinden Eyüp Akyıldız ise tozdan dolayı nefes alamadıklarını vurgulayarak "Tozdan yaşanacak yer kalmadı. Tüm eşyalar, evin içi her şey toz. Bitkiler dahi ölüyor bu tozdan. Ama nedense bir Allah'ın kulu bile çözüm üretmek için kulu taşın altına elini sokmuyor" diye konuştu.

"EN AZINDAN SULAMA YAPSINLAR YA DA BELLİ SAATTE ÇALIŞMA YAPSINLAR"

Kardelen Villaları Site Yöneticisi Ferhat Gültepe, "Yaklaşık 1.5 yıldır yan tarafta bulunan inşaattan dolayı aşırı tozdan, hem sağlık hem de görüntü açısından aşırı rahatsızlık çekiyoruz. 1.5 senedir başvurmadığımız yer kalmadı. ya bir an evvel yapsınlar, gerekli önlemleri alıp en azından sulama yapsınlar, ya da belli bir saatte çalışma yapsınlar. Ama ne yazık ki 24 saat iznimiz var diyorlar, bizi de pek kaale almıyorlar. İstedikleri gibi davranıyorlar. Bakın evlerin üstlerine bakın, evlerin içleri tozdan geçilmiyor. Bahçeye çıkılmıyor. Tamamen bir vurdumduymazlık, hiçkimse de ilgilenmiyor" dedi.

"TOZDAN TOPRAKTAN ÇOCUKLAR HASTA OLUYOR"

Site sakinlerinden Mustafa Benzer de çocukların tozdan dolayı hasta olduğunu ifade ederek, "Çocuklar tozdan topraktan hasta oluyor. Hiçkimse rahat edemiyor. Buradan gece saat 3'te 4'te kamyon geçiyor, deprem oluyor diye uyanıyoruz. O da bir sıkıntı. En azından yol yapılsa bu ses daha az gelecek. Sofraya yemek yemeye oturacağız üç kere sofra siliyoruz tozdan topraktan. Artık buramıza geldi, yolu kapatmak zorunda kaldık" dedi. Site sakini Emre Dinç,se, " Belediyede 64 tane şikayet kaydım var. Bir zabıta gelmedi buraya. Burada her yer camlarımız evlerimizin dışı masalarımız her yer böyle. Burası bizim oturma yerimiz. Ağaçların hallerine bakın. İçerideki bitkilerimiz çiçeklerimiz herşeyimiz öldü. Bembeyaz her yer. Sitenin her yeri böyle biz defalarca yetkililere söyledik ama bizi kaale almadılar " dedi. Site sakini Gülderen Durmaz ise, "Şikayetçiyiz. Evin içi bile toprak. Siliyorum kovanın dibi toprak. Bütün gün elimiz suda" diyerek şikayetçi olduklarını söyledi.