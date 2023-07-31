Bahçeşehir'de Hafriyat Kamyonlarına Karşı Eylem

Bahçeşehir'de hafriyat kamyonlarının neden olduğu aşırı tozdan şikayet eden mahalle sakinleri yolu kapatarak eylem yaptı. Mahalle sakinleri, toz sorununun çözülmesini istiyor.

BAHÇEŞEHİR'de hafriyat kamyonlarının neden olduğu aşırı tozdan şikayet eden mahalle sakinleri yolu kapatarak eylem yaptı. Son bir aydır toz sorununun daha da arttığını belirten mahalle sakinleri soruna bir an önce çözüm bulunmasını istiyor.

Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'nde yaklaşık 400 kişinin yaşadığı Sedir Evleri Sitesi ile Kardelen Villaları Sitesi sakinleri, site çevresindeki inşaatlara ait hafriyat kamyonlarının yoldan geçerken kaldırdığı toz nedeniyle mağdur olduklarını belirterek eylem yaptı. Özellikle son bir aydır yoğun toz nedeniyle pencere bile açamadıklarını söyleyen site sakinleri, tüm şikayetlerine rağmen herhangi bir çözüm elde edemeyince dün saat 16.00 sıralarında protesto eylemi yaptı. Site sakinleri, hafriyat kamyonlarının geçtiği yolu araçlarını park ederek kapattı. İnşaat alanından gelen hafriyat kamyonları, yolun site sakinleri tarafından kapatıldığını görünce geri dönmek zorunda kaldı.

"TÜM EŞYALAR EVİN İÇİ HERŞEY TOZ"

"EN AZINDAN SULAMA YAPSINLAR YA DA BELLİ SAATTE ÇALIŞMA YAPSINLAR"

"TOZDAN TOPRAKTAN ÇOCUKLAR HASTA OLUYOR"