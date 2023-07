Bahçeşehir'de Hafriyat Kamyonlarına Karşı Eylem

BAHÇEŞEHİR'de hafriyat kamyonlarının neden olduğu aşırı tozdan şikayet eden mahalle sakinleri yolu kapatarak eylem yaptı. Son bir aydır toz sorununun daha da arttığını belirten mahalle sakinleri soruna bir an önce çözüm bulunmasını istiyor.

Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'nde yaklaşık 400 kişinin yaşadığı Sedir Evleri Sitesi ile Kardelen Villaları Sitesi sakinleri, site çevresindeki inşaatlara ait hafriyat kamyonlarının yoldan geçerken kaldırdığı toz nedeniyle mağdur olduklarını belirterek eylem yaptı. Özellikle son bir aydır yoğun toz nedeniyle pencere bile açamadıklarını söyleyen site sakinleri, tüm şikayetlerine rağmen herhangi bir çözüm elde edemeyince dün saat 16.00 sıralarında protesto eylemi yaptı. Site sakinleri, hafriyat kamyonlarının geçtiği yolu araçlarını park ederek kapattı. İnşaat alanından gelen hafriyat kamyonları, yolun site sakinleri tarafından kapatıldığını görünce geri dönmek zorunda kaldı.

"TÜM EŞYALAR EVİN İÇİ HERŞEY TOZ"

"EN AZINDAN SULAMA YAPSINLAR YA DA BELLİ SAATTE ÇALIŞMA YAPSINLAR"

"TOZDAN TOPRAKTAN ÇOCUKLAR HASTA OLUYOR"

Site sakinlerinden Mustafa Benzer de çocukların tozdan dolayı hasta olduğunu ifade ederek, "Çocuklar tozdan topraktan hasta oluyor. Hiçkimse rahat edemiyor. Buradan gece saat 3'te 4'te kamyon geçiyor, deprem oluyor diye uyanıyoruz. O da bir sıkıntı. En azından yol yapılsa bu ses daha az gelecek. Sofraya yemek yemeye oturacağız üç kere sofra siliyoruz tozdan topraktan. Artık buramıza geldi, yolu kapatmak zorunda kaldık" dedi. Site sakini Emre Dinç,se, " Belediyede 64 tane şikayet kaydım var. Bir zabıta gelmedi buraya. Burada her yer camlarımız evlerimizin dışı masalarımız her yer böyle. Burası bizim oturma yerimiz. Ağaçların hallerine bakın. İçerideki bitkilerimiz çiçeklerimiz herşeyimiz öldü. Bembeyaz her yer. Sitenin her yeri böyle biz defalarca yetkililere söyledik ama bizi kaale almadılar " dedi. Site sakini Gülderen Durmaz ise, "Şikayetçiyiz. Evin içi bile toprak. Siliyorum kovanın dibi toprak. Bütün gün elimiz suda" diyerek şikayetçi olduklarını söyledi.