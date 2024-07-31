Kapıları Kırarak Evlere Giren 4 Kadın Hırsız Yakalandı

İSTANBUL'da gündüz vakti kapı kilitlerini kırarak girdikleri evlerden binlerce liralık hırsızlık yapan 4 kadın polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin girdikleri evlerden birinde köpek tarafından izlenmelerine rağmen rahatlıkla hırsızlık yaptıkları anlar kameraya yansıdı. 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bahçeşehir, 2.Kısım Mahallesi, Şehit Furkan Işık Bulvarı'nda yaşayan F.A.'ya ait eve 26 Temmuz Cuma günü hırsız girdi. Hırsızlar evde buldukları pahalı kol saatleri, altın ziynet eşyaları ve bir miktar parayı alarak kaçtı. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada evdeki güvenlik kameraları izlendi. Eve giren 4 kadının hırsızlık yaptığı anların güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi. Görüntülerde kapı kilidini kıran hırsızların kısa süre içinde evde buldukları eşyaları yanlarına alarak kaçtıkları görüldü.

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ GÜLÜMSETTİ

Görüntülerde evde tek başına bırakılan köpeğin hırsızları meraklı gözlerle dakikalarca izlediği görüldü. Evin salonundaki koltuğa çıkarak hırsızları izleyen köpek zaman zaman kuyruk salladı. Hırsızların evden ayrılmasının ardından köpek koltuktaki uykusuna devam etti.

HIRSIZLAR KISA SÜREDE ÇALDIKLARIYLA BİRLİKTE YAKALANDI

Polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak 4 kadının kimliklerini tespit etti. Şüpheliler Şeyma U. (22), Ayşe Ç. (25) ile G.Ç. (12) ve S.Ç. (14) gözaltına alındı. Evden çalınan ve şüphelilerle birlikte ele geçirilen, 2 kol saati, 3 bin 325 lira, 100 Euro, 5 altın bilezik, cep telefonu, 3 kolye, kolye ucu mağdura geri verildi.

AZILI SUÇLU ÇIKTILAR

Hırsızlık Büro Amirliğinde ifade veren şüphelilerden Şeyma U.'nun daha önceden 113 suç kaydı bulunduğu ayrıca 5 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. Ayşe Ç.'nin daha önceden 38, G.Ç.'nin 26, S.Ç.'nin ise 11 suç kaydı olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyette yapılan sorgularında şüphelilerin Başakşehir'de 2, Büyükçekmece'de 3, Bakırköy'de 2, Bağcılar'da 1 olmak üzere 8 ayrı evden hırsızlık olayının failleri olduğu tespit edildi. Şeyma U. ve Ayşçe Ç., Asayiş Şube Müdürlüğünden, yaşları küçük olan G.Ç. ve S.Ç ise Çocuk Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.