Üye Girişi
Haberler

Kapıları Kırarak Evlere Giren 4 Kadın Hırsız Yakalandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da gündüz vakti kapı kilitlerini kırarak girdikleri evlerden binlerce liralık hırsızlık yapan 4 kadın polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin girdikleri evlerden birinde köpek tarafından izlenmelerine rağmen rahatlıkla hırsızlık yaptıkları anlar kameraya yansıdı. 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İSTANBUL'da gündüz vakti kapı kilitlerini kırarak girdikleri evlerden binlerce liralık hırsızlık yapan 4 kadın polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin girdikleri evlerden birinde köpek tarafından izlenmelerine rağmen rahatlıkla hırsızlık yaptıkları anlar kameraya yansıdı. 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bahçeşehir, 2.Kısım Mahallesi, Şehit Furkan Işık Bulvarı'nda yaşayan F.A.'ya ait eve 26 Temmuz Cuma günü hırsız girdi. Hırsızlar evde buldukları pahalı kol saatleri, altın ziynet eşyaları ve bir miktar parayı alarak kaçtı. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada evdeki güvenlik kameraları izlendi. Eve giren 4 kadının hırsızlık yaptığı anların güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi. Görüntülerde kapı kilidini kıran hırsızların kısa süre içinde evde buldukları eşyaları yanlarına alarak kaçtıkları görüldü.

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ GÜLÜMSETTİ

Görüntülerde evde tek başına bırakılan köpeğin hırsızları meraklı gözlerle dakikalarca izlediği görüldü. Evin salonundaki koltuğa çıkarak hırsızları izleyen köpek zaman zaman kuyruk salladı. Hırsızların evden ayrılmasının ardından köpek koltuktaki uykusuna devam etti.

HIRSIZLAR KISA SÜREDE ÇALDIKLARIYLA BİRLİKTE YAKALANDI

Polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak 4 kadının kimliklerini tespit etti. Şüpheliler Şeyma U. (22), Ayşe Ç. (25) ile G.Ç. (12) ve S.Ç. (14) gözaltına alındı. Evden çalınan ve şüphelilerle birlikte ele geçirilen, 2 kol saati, 3 bin 325 lira, 100 Euro, 5 altın bilezik, cep telefonu, 3 kolye, kolye ucu mağdura geri verildi.

AZILI SUÇLU ÇIKTILAR

Hırsızlık Büro Amirliğinde ifade veren şüphelilerden Şeyma U.'nun daha önceden 113 suç kaydı bulunduğu ayrıca 5 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. Ayşe Ç.'nin daha önceden 38, G.Ç.'nin 26, S.Ç.'nin ise 11 suç kaydı olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyette yapılan sorgularında şüphelilerin Başakşehir'de 2, Büyükçekmece'de 3, Bakırköy'de 2, Bağcılar'da 1 olmak üzere 8 ayrı evden hırsızlık olayının failleri olduğu tespit edildi. Şeyma U. ve Ayşçe Ç., Asayiş Şube Müdürlüğünden, yaşları küçük olan G.Ç. ve S.Ç ise Çocuk Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik Hırsızlık Suç Polis Güncel Haberler

Kapalıçarşı'da aralarında ünlü markaların da bulunduğu 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını

Kapalıçarşı'da aralarında ünlü markaların da bulunduğu 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını

 Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü

Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü

 Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz

Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz

Bakmadan Geçme

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul'daki barajların doluluk oranı ne kadar? Güncel baraj doluluk oranları! Cari açık nedir, ne demek? Cari açık nasıl kapanır, nasıl hesaplanır? PMYO başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2 bin 500 Polis alımı PMYO mülakat tarihi belli mi? Gangster ne demek? Gangster kelime anlamı ne? Gangster kelimesi nerelerde kullanılır? Süper Kupa maç biletleri tükendi mi? Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta? Bolu Dağı Tüneli ulaşıma kapatıldı mı? Bolu Dağı Tüneli neden ulaşıma kapatıldı, ne zaman açılacak? Devlet hastanesi çalışma saatleri ne? Devlet hastaneleri öğle arası kaçta? Nagehan Alçı'nın sevgilisi kim? Nagehan Alçı'nın Yunan sevgilisi Stavros Christodoulidis kim? Süper Lig'de görev yapacak hakemler açıklandı mı? Dayanıklı bahçe çiçekleri neler? Bahçe ve balkon çiçekleri hangileri? TÜRKİYE- DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI CANLI İZLE || Türkiye- Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? HAVA SICAKLIĞI HABERLERİ | Nem oranı yüzde kaç? 31 Temmuz hava durumu raporu! İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklığı kaç derece? Teşkilat Altay kim? Tolga Sarıtaş kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? Yolcu, minibüs şoförünün kulağını ısırarak koparttı! Olay ne, nerede oldu? Sibel Suiçmez kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Sibel Suiçmez kaç yaşında, nereli? Sibel Suiçmez biyografisi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum
title