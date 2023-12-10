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Bahçesaray yolunda heyelan ve çığ

10 Aralık 2023 12:19 Son Güncelleme: 12:21 Abone Ol

Van'ın Bahçesaray ilçesi yolunda heyelan ve çığ meydana geldi. Bölgede etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Van-Bahçesaray kara yolunda kar ve tipi nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanırken, Bahçesaray-Hizan kara yoluna ise heyelanla birlikte çığ düştü. Ulaşıma kapanan Bahçesaray-Hizan kara yolunun açılması için Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bölgede yağışların devam ettiği belirtildi.