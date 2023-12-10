Bahçesaray yolunda heyelan ve çığ
Van'ın Bahçesaray ilçesi yolunda heyelan ve çığ meydana geldi. Bölgede etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Van-Bahçesaray kara yolunda kar ve tipi nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanırken, Bahçesaray-Hizan kara yoluna ise heyelanla birlikte çığ düştü. Ulaşıma kapanan Bahçesaray-Hizan kara yolunun açılması için Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bölgede yağışların devam ettiği belirtildi.
- Bahçesaray yolunda heyelan ve çığ
VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesi yolunda heyelan ve çığ meydana geldi.
Bölgede etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Van-Bahçesaray kara yolunda kar ve tipi nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanırken, Bahçesaray-Hizan kara yoluna ise heyelanla birlikte çığ düştü. Ulaşıma kapanan Bahçesaray-Hizan kara yolunun açılması için Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bölgede yağışların devam ettiği belirtildi.