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Bahçesaray yolunda heyelan ve çığ

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Van'ın Bahçesaray ilçesi yolunda heyelan ve çığ meydana geldi. Bölgede etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Van-Bahçesaray kara yolunda kar ve tipi nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanırken, Bahçesaray-Hizan kara yoluna ise heyelanla birlikte çığ düştü. Ulaşıma kapanan Bahçesaray-Hizan kara yolunun açılması için Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bölgede yağışların devam ettiği belirtildi.

- Bahçesaray yolunda heyelan ve çığ

VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesi yolunda heyelan ve çığ meydana geldi.

Bölgede etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Van-Bahçesaray kara yolunda kar ve tipi nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanırken, Bahçesaray-Hizan kara yoluna ise heyelanla birlikte çığ düştü. Ulaşıma kapanan Bahçesaray-Hizan kara yolunun açılması için Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bölgede yağışların devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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