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Bahçesaray Kaymakamı'ndan Ramazan Bayramı Mesajı

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Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayarak bayramın sevgi, saygı, birlik ve beraberlik getirdiğini vurguladı. Büyükleri ziyaret etme ve küçüklere sevgi gösterme çağrısında bulundu.

Van'ın Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Arslanargun, mesajında, bayramların sevgi, saygı, birlik ve beraberlik duygularının yoğun bir şekilde yaşanmasına vesile olduğunu belirtti.

Vatandaşların bayramını tebrik eden Arslanargun, şunları kaydetti:

"Vefa ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı bayram günlerinde büyüklerimizi ziyaret ederek onların hayır duasını almalı, küçüklerimize sevgi ve şefkatle yaklaşarak onların bayram sevincine ortak olmalıyız. Bayramın neşesini ve coşkusunu hep birlikte paylaşmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, Ramazan Bayramı'nın tüm insanlık için barışa, sevgiye ve kardeşliğe vesile olması temenni eder, ülkemiz ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı içtenlikle kutlarım."

Kaynak: AA / İsmail İlhan - Güncel
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