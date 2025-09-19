Haberler

Bahçesaray Kaymakamı Arslanargun'dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Van'ın Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Arslanargun, mesajında, 19 Eylül'ün vatanın bağımsızlığı, milletin birlik ve beraberliği için canlarını ortaya koyan kahraman gazilerin anma günü olduğunu belirtti.

Tarih boyunca şehitlik ve gazilik mertebelerinin milletin gönlünde en yüce makamlar arasında yer aldığını belirten Arslanargun, şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz, varlığını ve bağımsızlığını canı pahasına koruyan kahramanlarını daima saygıyla hatırlamış, onların fedakarlıklarını hiçbir zaman unutmamıştır. Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, ebediyete irtihal edenlere Allah'tan rahmet diliyor, hayatta olan gazilerimize sağlık, huzur ve uzun ömürler temenni ediyorum."

Kaynak: AA / İsmail İlhan - Güncel
