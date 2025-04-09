Bahçesaray'da Ters Laleler Göz Kamaştırıyor

Bahçesaray'da açan ters laleler göz kamaştırıyor

VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte doğa harikası ağlayan gelin olarak adlandırılan eşsiz güzellik sunan ters laleler güzel görüntü oluşturuyor. Ters laleleri koparana 244 bin 315 lira para cezası uygulanıyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte Bahçesaray ilçesinde doğa harikası bitkiler ortaya çıkmaya başladı. Her yıl boy gösteren ve ağlayan gelin olarak adlandırılan eşsiz güzellik sunan ters laleler güzel bir görüntü oluşturuyor. Merkeze bağlı Arvas Mahallesi'ndeki kabristanda doğal olarak yetişen ters laleler, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Dağ, vadiler ve kabristanlarda yetişen ve eşsiz güzelliğiyle büyüleyen ters laleler mest eden görüntüler oluşturuyor. Endemik bitki türleri arasında yer alan ters laleleri koparanlara ise 'biyolojik çeşitliliği tahrip etme' suçundan 244 bin 315 lira para cezası uygulanıyor.