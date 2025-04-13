Bahçesaray'da Nisan Ayında Kar Sürprizi

Bahçesaray'da kar yağdı, vatandaşlar evlerinin damarını temizledi

VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde kısa süren kar yağışı etkili oldu. Vatandaşlar baharı beklerken, kar sürprizi ile karşılaştı.

Sabah saatlerinde Van'ın Bahçesaray ilçesinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Van'da çetin geçen kış mevsiminden sonra vatandaşlar baharı beklerken, Nisan ayının ikinci haftasında kar sürprizi ile karşılaştı. Sabah güne karla uyanan Çatbayır ve Arvas mahallesi sakinleri, kar küreklerini alarak evlerin topraklı olan damlarını temizledi. Yoğun bir kış mevsimi getirdiklerini ifade eden vatandaşlar, "Baharı beklerken, Nisan ayının ikinci haftasında kar sürprizi ile karşılaştık" dedi.