Üye Girişi
Haberler

Bahçesaray'da Kış Çilesi Başladı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da etkili olan sağanak yağış yerini kar yağışına bırakırken, Bahçesaray ilçesinin yüksek kesimleri beyaza büründü. Karabet Geçidi'nde yoğun sis trafiği olumsuz etkiliyor.

Bahçesaray'da kış çilesi erken başladı

VAN - Van'da etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini sis ve kar yağışına bıraktı. Van- Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'de kar ve sis trafiği olumsuz yönde etkiliyor.

Van'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış aralıklı devam ederken, yüksek kesimlerde ise yağışlar kar şeklinde düşmeye başladı. Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentte, Bahçesaray ilçesinin yüksek kesimleri de beyaza büründü. Van'ın doğusunda bulunan bulunan 3 bin 200 rakımlı Erek Dağı, Gevaş ilçesi sınırları içerisinde bulunan 3 bin 550 rakımlı Artos Dağı ve Van-Bahçesaray yolu üzerinde bulunan ve 3 bin rakımlı Karapet Geçidi beyaza büründü. Karapet Geçidi'nde etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşatıyor. Yoğun sisten dolayı kısa süreli trafiğe kapatılan yol, sisin dağılmasıyla tekrar kontrollü bir şekilde ulaşıma açıldı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışmalarını aralık sürdürüyor.

Bahçesaray'da Kış Çilesi Başladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜKRÜ AKYÜZ - Güncel
Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi

Elebaşı Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi

 Yenidoğan Çetesi davasında sanık hemşireden kan donduran sözler

Sanık sandalyesine oturan hemşireden kan donduran sözler

 MHP lideri Bahçeli: İttifakta görüş ayrılığı yok, Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz

Bahçeli, günlerdir süren dedikodulara noktayı koydu
Bakan Memişoğlu'nun tavrı bütçe görüşmelerinde tansiyonu yükseltti

Bakan Memişoğlu'nun hareketi muhalefet sıralarını ayaklandırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA! SSK, BAĞ-KUR Emeklisi zam oranları ne olacak? Öğretmenler Günü 2024 Tarihi Öğretmenler Günü ne zaman 2024? Öğretmenler Günü hangi tarihte kutlanacak? 20 Kasım Eskişehir hava durumu | Eskişehir'de hava nasıl olacak? Eskişehir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 19 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? ŞOK 20 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'ta neler var? Bugün ŞOK'ta hangi indirimli ürünler olacak? Demet Evgar tükenmişlik sendromuna mı yakalandı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 19 KASIM | İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? Ankara'ya kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Türkiye (A Milli Takım) A Ligi'ne nasıl yükselir? Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi ne zaman başlıyor? Şakir Paşa Ailesi dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.