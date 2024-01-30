Bahçesaray'da Kar Yağışı Hayatı Zorlaştırdı

Van'ın en çok kar alan ilçelerinden Bahçesaray'da son günlerde etkili olan kar, kırsal mahallelerde yaşamı zorlaştırdı.

İlçeye yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Arvas Mahallesi'nde kar kalınlığı yer yer bir metreyi aştı, tek katlı evler, ahırlar karla kaplandı.

Mahallede besicilik yapan hayvan sahipleri de yaşadıkları zorluklara rağmen kış boyunca ağıllarda besledikleri hayvanların bakımını ihmal etmiyor.

Yazın yaylalarda biçtikleri otu mahalle yakınlarında istifleyen besiciler, kışın da torbalara doldurup kar örtüsü üzerinde taşıyarak hayvanlara ulaştırıyor.

Belediye ekiplerinin ulaşım konusunda sorun yaşanmaması için yol açma çalışması yaptığı mahallede, vatandaşlar da evlerin ve ahırların damında biriken karı temizliyor.