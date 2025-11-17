Bahçesaray'da Besiciler Kar Altında Hayvan Otlatıyor
Van'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan kar yağışına rağmen besiciler, karlı dağlarda küçükbaş hayvanlarını otlatmaya devam ediyor. Zorlu kış koşullarına rağmen hayvancılığı sürdüren besiciler, her mevsim olduğu gibi kış aylarında da hayvanlarına göz kulak oluyor.
VAN'ın Bahçesaray ilçesinde besiciler, kar altında kalan dağlarda küçükbaş hayvanlarını otlatmayı sürdürüyor.
Bahçesaray'da dün etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde yaşamı olumsuz etkiledi. Kar yağışı sonrası ilçeye bağlı Çatbayır Mahallesi'nde kar kalınlığı, 5 santimetreye kadar ulaştı. Zorlu kış şartlarına karşın hayvancılıkla uğraşan besiciler, sürülerini karlı bölgelerde otlatmayı sürdürüyor. Besiciler, her mevsim olduğu gibi kış aylarında da zor şartlarda hayvanlarına baktıklarını söyledi.
Haber: Behçet DALMAZ/VAN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel