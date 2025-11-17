Haberler

Bahçesaray'da Besiciler Kar Altında Hayvan Otlatıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan kar yağışına rağmen besiciler, karlı dağlarda küçükbaş hayvanlarını otlatmaya devam ediyor. Zorlu kış koşullarına rağmen hayvancılığı sürdüren besiciler, her mevsim olduğu gibi kış aylarında da hayvanlarına göz kulak oluyor.

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde besiciler, kar altında kalan dağlarda küçükbaş hayvanlarını otlatmayı sürdürüyor.

Bahçesaray'da dün etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde yaşamı olumsuz etkiledi. Kar yağışı sonrası ilçeye bağlı Çatbayır Mahallesi'nde kar kalınlığı, 5 santimetreye kadar ulaştı. Zorlu kış şartlarına karşın hayvancılıkla uğraşan besiciler, sürülerini karlı bölgelerde otlatmayı sürdürüyor. Besiciler, her mevsim olduğu gibi kış aylarında da zor şartlarda hayvanlarına baktıklarını söyledi.

Haber: Behçet DALMAZ/VAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var

26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 yıllık özlem sona erecek mi? İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki muhtemel rakipleri

İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki muhtemel rakipleri
Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti

Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti
Kamu ve özel sektöre FETÖ operasyonu! 27 ilde onlarca gözaltı var

Kamu ve özel sektöre operasyon! 27 ilde onlarca gözaltı var
Koltuğu bırakmadan İsrail'e koştu, Eric Adams'tan tartışmalı veda

Eric Adams'tan tartışmalı veda
24 yıllık özlem sona erecek mi? İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki muhtemel rakipleri

İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki muhtemel rakipleri
Taraftarlar merakla bekliyordu! Osimhen hakkında gece yarısı resmi açıklama

Osimhen hakkında gece yarısı resmi açıklama
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Irmak Ünal kanser mücadelesi sırasında yaşadıklarını paylaştı

Kanserle savaşan ünlü isim son durumunu açıkladı
Polis okulunda kahreden olay: 20 yaşındaki öğrenci intihar etti

Polis okulunda kahreden olay
Şişede durduğu gibi durmadı, düştü, kulağı koptu

Şişede durduğu gibi durmadı, düştü, kulağı koptu
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu

Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu
Sahne krizi büyüyor: Mine Koşan '7 Kocalı Hürmüz' müzikalinden çıkarılmasını yargıya taşıdı

Ünlü ismin işine aniden son verildi! İlk açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.