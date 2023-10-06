Bahçelievler E-5'te Kaza: 2 Yaralı

Bahçelievler E-5'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, başka bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla atarken, 2 sürücü de hafif yaralandı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşunca işe yetişmeye çalışan vatandaşlar araçlardan inerek yürümek zorunda kaldı.

Bahçelievler E-5'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, başka bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla atarken, 2 sürücü de hafif yaralandı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşunca işe yetişmeye çalışan vatandaşlar araçlardan inerek yürümek zorunda kaldı.

Kaza, sabah saatlerinde Bahçelievler E-5 yan yol Çobançeşme mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Enes Lacin'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 EVN 892 plakalı araç, Alihan Aydın hakimiyetindeki 34 BM 4298 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla atarken, yol trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sürücüler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücülerin hafif yaralandığı öğrenilirken, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kazanın sabah saatlerinde meydana gelmesiyle işe giden vatandaşlar da trafikte kaldı. Vatandaşların kullandıkları toplu taşıma ve servis araçlarından inerek yürüdüğü görüldü.

İşe yetişmeye çalışan vatandaşlardan Yusuf Taş, "Yarım saattir bekliyoruz. Bayağı bir trafik oluştu. İnsanlar işe gitmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Bir diğer vatandaş ise, "Küçükçekmece Adliyesi'nin orada indim, hala yürüyorum. Kaza olduğunu gördüm. Araç hala orada bekliyor. Arkadaşımı bekliyorum" dedi. - İSTANBUL