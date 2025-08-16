Bahçelievler'deki Silahlı Saldırıda 3 Zanlı Tutuklandı

Bahçelievler'de silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden kişiyle ilgili olarak polis, yakalanan 5 şüpheliden 3'ünü tutukladı. Saldırı anı ve yakalanma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bahçelievler'de, otomobille gelen şüpheliler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden kişinin olayına ilişkin yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Yenibosna Mahallesi 29 Ekim Caddesi'nde 10 Ağustos'ta, yabancı uyruklu A.H.A'nın (25) otomobille gelen şüpheliler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Polis ekipleri olaya karıştığı belirlenen 5 şüpheliden A.A.K. (32), İ.A. (17), R.P'yi (20) aynı gün gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına aldı.

Ekipler, silahla ateş eden U.K. (20) ve saldırıdaki otomobili kullanan U.K.Ç'yi (22) saldırıdan bir gün sonra İstanbul Havalimanı'nda uçakla yurtdışına kaçacakları sırada yakaladı.

Çocuk şüpheli İ.A. Bahçelievler Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edilirken, diğer 4 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne getirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan U.K, U.K.Ç. ve A.A.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, İ.A. ve R.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, silahlı saldırı anı ve şüphelilerin İstanbul Havalimanı'nda yakalanması, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin otomobille gelerek silahla ateş açıp uzaklaşması ve havalimanında polis tarafından yakalanması yer alıyor.

Bahçelievler'de 10 Ağustos'ta, yürürken otomobille gelen şüphelilerce silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu A.H.A. (25), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
