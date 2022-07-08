Bahçelievler'deki satış alanında büyükbaş kurbanlık tükendi

BAHÇELİEVLER'de bulunan satış alanındaki büyükbaş hayvanlar tükendi.

Arife gününde kurbanlık satış yerlerindeki hareketlilik devam ediyor. Bahçelievler'de bulunan kurbanlık satış alanında büyükbaş hayvanlar tükendi. Kurban almayı son güne bırakanlar büyükbaş kurbanlık bulamadı. Tokat'tan 30 hayvan ile geldiğini belirten Elvan Bıyık "Hayvanlarımın hepsi bitti. Satışlarımız güzel geçti. Malımız değerine göre satıldı. En yüksek fiyatımız 55 bin en düşüğü 30 bin liraydı. Vatandaşlarımızda maddi durumdan zorlanıyor. Ama illaki Allah rızası için kesilecek. Durumu iyi olan büyükbaş kesiyor maddi durumu köyü olan küçükbaş kesiyor. Erken bitirdik kurbanımızı. Herkes kurban arıyor bulamıyor. Hayvan sahipleri 'bitti' diye çadırlarına yazdı" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel