Bahçelievler'deki öğrenciler Bilişim Vadisi'ni ziyaret etti - Haberler

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Bahçelievler'deki öğrenciler Bilişim Vadisi'ni ziyaret etti

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bahçelievler'deki öğrenciler Bilişim Vadisi'ni ziyaret etti

Bahçelievler Belediyesi ve Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün iş birliğiyle ortaokul öğrencileri, Bilişim Vadisi'ni ve Tara Robotik Otomasyon Fabrikası'nı ziyaret etti.

Bahçelievler Belediyesi ve Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün iş birliğiyle ortaokul öğrencileri, Bilişim Vadisi'ni ve Tara Robotik Otomasyon Fabrikası'nı ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün belirlediği okullardaki öğrencilerin katıldığı iki ayrı ziyaret programında öğrencilere uzman mühendisler tarafından robotik kodlama ve teknoloji sunumları yapıldı. Gebze'de bulunan teknoloji gelişim merkezini gezen öğrenciler yerli ve milli teknolojileri yakından görme fırsatı yakaladı. Türkiye'nin inovasyon ve teknoloji merkezinde öğrencilere yerli otomobil TOGG ile ilgili bir sunum yapıldı.

Öğrencilerin bir diğer ziyaret noktası ise Tuzla'da bulunan Tara Robotik Otomasyon Fabrikası oldu. Öğrenciler Türkiye'nin teknolojik geleceğinin örneklerinin sergilendiği fabrikada üretim stantlarını meraklı gözlerle gezdi. Öğrenciler burada farklı robotik teknolojileri yakından görme imkanı buldu. Teknoloji gezisinde öğrenciler robotların nasıl çalıştığını gözlemlemenin yanı sıra kendileri de kumandanın başına geçerek robot uygulamaları deneyimledi. Teknoloji gezisinden duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenciler geziyi düzenleyen Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'a teşekkür etti. Gezi hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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