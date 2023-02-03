Bahçelievler'deki İETT otobüsü kazasında 1 kişi daha öldü Güncel Haberler BAHÇELİEVLER'de İETT otobüsünün, durağa girdiği kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Azerbaycan uyruklu Ahmad Rzayev hastanede hayatını kaybetti. BAHÇELİEVLER'de İETT otobüsünün, durağa girdiği kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Azerbaycan uyruklu Ahmad Rzayev hastanede hayatını kaybetti. Böylece kazada ölenlerin sayısı 2'ye çıktı. Bahçelievler dün akşam saatlerinde D-100 yanyolda Sefer B. yönetimindeki 34 HY 8280 plakalı İETT otobüs, kaldırıma çıkarak önce otobüs durağındaki yolculara, ardından bir minibüse çarptı. Kazada, fiziksel engelli Hikmet Kaya (51) olay yerinde hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Yaralılardan duruma ağır olan Azerbaycan uyruklu Ahmad Rzayev, yapılan tüm müdahalelere rağmen tedavi edildiği hastanede öldü. Böylece kazada ölenlerin sayısı 2'ye çıktı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Bahçelievler Azerbaycan İETT Güncel Haberler

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