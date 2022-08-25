BAHÇELİEVLER'DEKİ GÜRÜLTÜ CİNAYETİ ANINDAN YENİ GÖRÜNTÜLER

BAHÇELİEVLER'de gece yarısı evlerinin önünde gürültü yaptıkları için uyardığı grupla tartışan 2 çocuk babası Temel Arslan, daha sonra sokak başında karşılaştığı gruptan 17 yaşındaki zanlı tarafından eşinin yanında başından vuruldu.

BAHÇELİEVLER'de gece yarısı evlerinin önünde gürültü yaptıkları için uyardığı grupla tartışan 2 çocuk babası Temel Arslan, daha sonra sokak başında karşılaştığı gruptan 17 yaşındaki zanlı tarafından eşinin yanında başından vuruldu. Temel Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Cinayet anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay 21 Ağustos günü saat 02.30 sıralarında Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk babası Temel Arslan (38), eşi Nilay Arslan ile Zafer Mahallesi'ndeki evlerindeyken penceresinin önüne 4 kişilik grup toplandı. Saatlerce pencere önünde duran 4 kişilik grubun yaptığı gürültü uzun süre devam edince Nilay Arslan, gençleri gürültü yapmamaları konusunda uyardı. Nilay Arslan'a aldırış etmeyen grup gürültü yapmaya devam etti. Bu kez gençleri uyarmak için Temel Arslan, eşi Nilay Arslan ile birlikte dışarı çıktı. Temel Arslan, gençleri tekrar uyarınca aralarında tartışma çıktı. Gençlerden biri Temel Arslan'a yanlarında silah olduğunu ifade ederek tehditte bulundu.

SİLAHINI ALIP GRUBUN PEŞİNE DÜŞTÜ

ARKASINDAN ATEŞ ETMİŞ

Görüntü dökümü

Olaya ilişkin önceden geçilen görüntüler