Bahçelievler'deki bir tekel bayisine silahla ateş açıldı, iş yeri sahibi yaralandı

Çobançeşme Mahallesi'ndeki tekel bayisine motosikletle gelen iki saldırgan, iş yerine silahla ateş açtıktan sonra kaçtı. Saldırıda yaralanan iş yeri sahibi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, iş yerinde hasara yol açan saldırının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.