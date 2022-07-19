BAHÇELİEVLER'DE YOL KENARINDA CESET BULUNDU - Haberler

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BAHÇELİEVLER'DE YOL KENARINDA CESET BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BAHÇELİEVLER'DE YOL KENARINDA CESET BULUNDUAhmet YEŞİLMEN - Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL, (DHA) - BAHÇELİEVLER'de yol kenarında boğazına ip geçirilmiş erkeğe ait ceset bulundu.

BAHÇELİEVLER'DE YOL KENARINDA CESET BULUNDU

Ahmet YEŞİLMEN - Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL, (DHA) - BAHÇELİEVLER'de yol kenarında boğazına ip geçirilmiş erkeğe ait ceset bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Bahçelievler Kerim Çavuş Caddesi'nde sabah saatlerinde yol kenarında dizlerinin üzerinde boğazına ip geçirilmiş hareketsiz duran kişiyi görenler ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri hareketsiz duran kişinin öldüğünü belirledi. Üzerinde kimlik çıkmayan kişinin cesedi incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Mahalle sakini Ebru Bozkurt, "Sabah markete gidiyordum. Burada polisler vardı. Baktığımda kendini asmıştı. Nasıl astığını bilmiyorum ama dizlerinin üstüne çökmüştü. Boğazında kablo vardı. Sapsarı kesilmişti. Daha sonra olay yeri inceleme ekipleri geldi ve olay yerini kapattı." dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adli Tıp Kurumu Bahçelievler DHA Güncel Haberler

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