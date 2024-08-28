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Bahçelievler'de Yıkımı Yapılan Binadan Kopan Moloz Parçaları Apartmana Zarar Verdi

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Bahçelievler'de yıkımı yapılan bir binadan kopan moloz parçaları, arka cephede bulunan apartmana zarar verdi. Apartmanın dış cephesinde hasar oluşurken, bazı dairelerin camları kırıldı. Olay yerine polis, zabıta ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bahçelievler'de yıkımı yapılan binadan kopan moloz parçaları, arka cephede yer alan apartmanın zarar görmesine neden oldu.

Şirinevler Mahallesi Hasan Tahsin Sokak'ta bulunan ve riskli olduğu için yıkımı yapılan 7 katlı binada yürütülen çalışmalar sırasında kopan bazı moloz parçaları, arka cephedeki apartmana çarptı.

Apartmanın 3, 4 ve 5'inci katlarının bulunduğu dış cephesinde hasar oluşurken, bazı dairelerin de camları kırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, zabıta ve Bahçelievler Belediyesine bağlı arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Zabıta ekipleri, binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Yıkımı devam eden binada düşme riski bulunan kolon parçalarının öncelikle alınmasına karar verildi. Hasar gören apartmanın sakinleri, bu çalışma tamamlanana kadar binadan tedbir amaçlı tahliye edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Bahçelievler Zabıta Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

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