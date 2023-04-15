Bahçelievler'de yıkımı tamamlanan binanın yanındaki riskli iki bina da boşaltıldı

Bahçelievler'de kolonları çatladığı gerekçesiyle yıkılan 46 yıllık binanın yanındaki riskli iki bina da güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.

Bahçelievler'de kolonları çatladığı gerekçesiyle yıkılan 46 yıllık binanın yanındaki riskli iki bina da güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.

Yıkımı tamamlanan Alpay Caddesi Karamustafa Paşa Sokak'taki Şahin Apartmanı'nın bitişiğinde yer alan Yılmaz ve Sevilay apartmanlarında yaşayanlara eşyalarını almaları için bir günlük süre tanındı.

Sabah saatlerinde evlerine gelen apartman sakinleri, günlük hayatta kullanacakları eşyalarını almaya başladı.

Her iki apartmanda da karot testi yapılarak, binanın yıkılıp yıkılmayacağına karar verilecek.

Binaların bulunduğu alan güvenlik çemberine alınırken, Şahin Apartmanı'nda enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Bahçelievler Belediyesi ekiplerinin de yıkım bölgesindeki temizlik çalışması sürüyor.