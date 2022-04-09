Bahçelievler'de yıkım sırasında bitişikteki apartmana duvar örülmediği anlaşıldı - Haberler

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Bahçelievler'de yıkım sırasında bitişikteki apartmana duvar örülmediği anlaşıldı

AA - Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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İstanbul Bahçelievler'de bir bina yıkılınca bitişikteki apartmanın duvar örülmeyen cephesi açıkta kaldı.

İstanbul Bahçelievler'de bir bina yıkılınca bitişikteki apartmanın duvar örülmeyen cephesi açıkta kaldı.

Hürriyet Mahallesi Süphan Sokak'taki 5 katlı bir bina, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında inşaat firması tarafından yıkıldı.

Yıkımın ardından bitişikteki apartmanın, yapılırken ayrı bir duvar örülmemesi üzerine bir cephesi açıkta kaldı.

Duvarı olmayan apartmandaki dairelerin odaları görünürken, olay yerine gelen belediye ekipleri güvenlik önlemi aldı.

İnşaat firması tarafından da vatandaşlar mağdur olmaması için apartmana duvar örülmeye başlandı.

Bahçelievler'de yıkım sırasında bitişikteki apartmana duvar örülmediği anlaşıldı

Bahçelievler'de yıkım sırasında bitişikteki apartmana duvar örülmediği anlaşıldı

Bahçelievler'de yıkım sırasında bitişikteki apartmana duvar örülmediği anlaşıldı

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

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