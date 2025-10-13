Haberler

Bahçelievler'de Yaya Motosikletin Çarpması Sonucu Ağır Yaralandı

Bahçelievler'de yolun karşısına geçmek isteyen bir yayaya motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı. Yaralı hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi sürüyor.

Bahçelievler'de motosikletin yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yenibosna Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde 9 Ekim'de, fırından ekmek aldıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen Ercan A'ya (48) plakası bulunmayan motosiklet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Ercan A. ağır yaralanırken, sürücü motosikletiyle olay yerinden kaçtı.

Yaralı, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren Ercan A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince kaçan sürücünün yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Ercan A'ya ekmek aldıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada motosikletin çarpması ve çevredekilerin yardıma koştuğu anlar yer alıyor.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel
Haberler.com
