Bahçelievler'de Yangın: 3 Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Bahçelievler'de yangın çıkan binada mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çobançeşme Mahallesi Köprülü Sokak'taki 4 katlı binanın en üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanın bina içerisine dolması nedeniyle 2. kattaki dairede yaşayan 3 kişi mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri mahsur kalan 3 kişiyi merdivenle kurtardı. Sağlık ekipleri dumandan etkilenenlere olay yerinde müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin dairede mahsur kalanları merdivenle kurtardığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.