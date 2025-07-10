Bahçelievler'de Yangın: 3 Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Bahçelievler'de çıkan yangında duman nedeniyle mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, dumandan etkilenenlere müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Bahçelievler'de yangın çıkan binada mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Çobançeşme Mahallesi Köprülü Sokak'taki 4 katlı binanın en üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanın bina içerisine dolması nedeniyle 2. kattaki dairede yaşayan 3 kişi mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri mahsur kalan 3 kişiyi merdivenle kurtardı. Sağlık ekipleri dumandan etkilenenlere olay yerinde müdahale etti.
Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü.
İtfaiye ekiplerinin dairede mahsur kalanları merdivenle kurtardığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.