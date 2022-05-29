Bahçelievler'de yanan aracı kovalarla söndürmeye çalıştılar - Haberler

BAHÇELİEVLER'de park halindeki araçta çıkan yangını, mahalleli kovalarla su dökerek söndürmeye çalıştı.

Kocasinan Mahallesi Bulut Sokak'ta saat 13.30 sıralarında Emre Yardımcı'ya ait park halindeki 34 FEB 253 plakalı hafif ticari araçta yangın çıktı. Durumu fark eden mahalle sakinleri ve araç sahibi sokağa çıkarak yangına müdahale etmeye çalıştı. Mahalle sakinlerinin kovalarla araçtaki yangını söndürmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Mahallelinin müdahalesi yeterli olmayınca, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürdü. Aracı yanan Emre Yardımcı, "Evdeydik, sesle beraber balkondan bakarak aşağı indik. Geldiğimde aracımın arka kısmı komple yanıyordu. İtfaiye ve polisi aradık. Ağaçlara sıçrayacak diye korktum. Komşularımızla birlikte suyla söndürmeye çalıştık. Yangının çıkışıyla ilgili herhangi bir bilgi yok, polis ekipleri çalışıyor" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel