Bahçelievler'de Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Bahçelievler'de evinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan şüpheli olan yabancı uyruklu M.J.H.A'nın (32) yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Hürriyet Mahallesi'ndeki ikametine yapılan baskında şüpheli gözaltına alındı.

Evdeki aramada çeşitli yerlere saklanmış çok miktarda uyuşturucu, 1 ruhsatsız silah ve mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.