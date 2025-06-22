Bahçelievler'de Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçelievler'de düzenlenen operasyonda, 32 yaşındaki yabancı uyruklu M.J.H.A. evinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah ile birlikte yakalandı.

Bahçelievler'de evinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan şüpheli olan yabancı uyruklu M.J.H.A'nın (32) yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Hürriyet Mahallesi'ndeki ikametine yapılan baskında şüpheli gözaltına alındı.

Evdeki aramada çeşitli yerlere saklanmış çok miktarda uyuşturucu, 1 ruhsatsız silah ve mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
Fenerbahçe'den Jonathan David'e 55 milyon euroluk tarihi teklif

Ali Koç'tan dünyaca ünlü golcüye 55 milyon euroluk tarihi teklif
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cristiano Ronaldo'nun yeni hocası Okan Buruk olabilir

Ronaldo'nun yeni hocası olmaya en yakın aday
Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor

Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor
Türkiye'den ABD'nin İran saldırısına ilk tepki: Risk en üst düzeye çıkmıştır

Türkiye'den ABD'nin İran'a yönelik saldırısına ilk tepki
Pogba futbola yeniden döndü! Monaco'ya salı günü imzayı atıyor

Pogba futbola yeniden döndü! Yeni takımına salı günü imza atıyor
Ne gol ama! Kenan Yıldız örümcek ağlarını aldı

Ne gol ama! Milli yıldızımız örümcek ağlarını aldı
İran: ABD tehlikeli bir operasyona girdi, saldırıya karşılık vereceğiz

İran'dan nükleer tesisleri vuran ABD'ye tarihi rest
4 ay önce göndermişlerdi! Lens, Frankowski'yi geri istiyor

4 ay önce göndermişlerdi! Galatasaray'dan geri istiyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.