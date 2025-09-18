Bahçelievler'de trafikte bir sürücüyü darbeden minibüsçü hakkında yasal işlem başlatıldı

Bahçelievler'de, trafik tartışmasında otomobil sürücüsünü darbeden minibüs şoförü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bahçelievler Mahallesinde seyreden otomobil sürücüsünün, bir minibüs şoförünün trafikte yolcu indirmesine tepki göstermesi üzerine taraflar arasında tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında aracından inen minibüs şoförü, trafikte bekleyen otomobil sürücüsüne saldırarak darbetti.

Bu anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde, minibüs şoförünün otomobilinde oturan sürücüyü yumruklaması ile bazı vatandaşların minibüs şoförünü sakinleştirip olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Darbedilen otomobil sürücüsünün, olayın ardından Şehit Vehbi Erdoğan Polis Merkezine giderek minibüs şoföründen şikayetçi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince, minibüs şoförü hakkında "mala zarar verme" ve "kasten yaralama" suçlarından yasal işlem başlatıldığı ve ifadesinin alınacağı belirtildi.