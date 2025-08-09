Bahçelievler'de Trafik Tartışması: Kadın Sürücüye Saldırı

İstanbul Bahçelievler'de trafikte tartıştığı kadın sürücünün yolunu kesip aracını yumruklayan F.Y. gözaltına alındı. Hakkında adli işlem başlatılan şahsın ehliyetine el konulurken, toplam 13 bin 289 lira idari para cezası kesildi.

Bahçelievler'de trafikte tartıştığı kadın sürücünün yolunu otomobiliyle keserek aracını yumruklayan şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Merkez Mahallesi'nde yaşanan tartışmada kadın sürücünün yolunun kesilmesi, sözlü hakarette bulunulması ve aracının yumruklanmasına dair görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Plaka bilgisinden kimliği tespit edilen sürücü F.Y. gözaltına alındı. Hakkında adli işlem başlatılan F.Y'nin ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Şüpheliye ayrıca Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 13 bin 289 lira idari para cezası kesildi.

F.Y'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel
